Z vyrýpnuté rostliny se v kufru stává kontraband

Dovolená bez suvenýru by byla jako moře bez soli. Posledních pár dnů se každý turista rozhlíží po stáncích, obchodech s uměním i prodejnách alkoholu. Jen milovníci květin většinu času hledí do země - a není to projev zasmušilosti. Občas se shýbnou, v ruce se jim zablýskne lopatka a něco skryjí do brašny nebo do igelitové tašky. Leckdy netuší, že by za zelený suvenýr mohli na hranicích zaplatit víc, než je stála celá dovolená. Kaktusářské štěstí přálo minulý rok v létě sběrateli, který se vydal na lov do Jižní Afriky: podařilo se mu nashromáždit přes padesát aloí, pryšců a dalších sukulentů. Přízeň ostnatých bohů ho opustila až na celnici: kromě desetitisícové pokuty totiž přišel i o svou v potu tváře nashromážděnou sbírku. "Řada druhů živočichů i rostlin je chráněna mezinárodní úmluvou CITES, k níž se v roce 1992 připojila i Česká republika. Signatářské státy se zavazují, že nepřijmou na své území druhy uvedené na seznamech CITES. Při jejich nelegálním převozu přes hranice hrozí podloudníkům zabavení rostlin a pokuta nebo trestní stíhání," říká Dana Turoňová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. K rostlinám, které jsou pod mezinárodní ochranou, patří většina exotických kaktusů i sukulentů, orchidejí, cykasů, bromélií a masožravých rostlin. Zákaz se netýká jen celých rostlin, ale také jejich částí: převážet se nesmějí například ani semena mexických kaktusů. Zvýšenou pozornost celníků si ovšem lze vysloužit i při cestě ze Slovenska: na seznamu CITES jsou i všechny středoevropské vstavače, brambořík nachový nebo zdánlivě obyčejná sněženka. I chráněné skupiny však mají své výjimky. Těmi jsou zejména komerčně pěstované druhy - například vánoční kaktusy, některé roubované kaktusy nebo bramboříky. Uměle vypěstované rostliny se však smějí vyvážet pouze s povolením úřadů země původu a Ministerstva životního prostředí České republiky. "Sběratelé - kteří jsou často upřímnými milovníky květin - většinou argumentují tím, že rostliny zachraňují před vyhubením. Není to ale pravda - právě nadšení pěstitelé a obchodníci vysbírali některá přírodní naleziště až do poslední rostliny," upozorňuje doktorka Turoňová. Vrátit rostlinu zpátky na původní stanoviště je pak mnohem těžší než celou populaci kus po kusu přestěhovat do květináčů a zahrad.