Z tuctovky vyrostla atraktivní žena

"Měla jsem z toho hroznou radost," říká. "Nedávno jsem viděla asi dva díly seriálu My všichni školou povinní a úplně jsem se zhrozila. Říkala jsem si, že je zázrak, že mě od té profese tenkrát nevykopali. A zaplať pánbů, že to není obráceně. Kdyby teď psali, jak se ta dříve krásná dívka změnila ve strašidlo…"



Při vytváření postavy Růženky Šípkové, stejně jako při práci na jiných rolích, musela Veronika Žilková brát v úvahu zkušenosti, které na cestě životem nasbírala.



"Samozřejmě. To se jmenuje herecká práce. Každý člověk čerpá ze zkušeností, které v životě získal. To je to nejmenší. Ale co já mám v životě stejné se Šípkovou Růženkou, to prozrazovat nebudu. Ovšem - ačkoliv Růženka je bezdětná a já mám pět dětí, je tam hodně podobného. A některé situace jsem skutečně znala ze života," tvrdí oslavenkyně.