Z travestity Stefanie je kluk jak buk

Nominace zahájila tvrdě Oksana a chvíli to vypadalo, že to má spočítané Markéta Šmrdlinka.

Pak se ale osmice proletářů spojila a za nepořádnost, nespolupráci, ustavičné protestování a nerespektování ostatních vyprala Oksaně velké (no asi malé) prádlo. Naopak za nevýraznost dostal šestkrát vstupenku k vyhazovu David.

Stefi přišla do domu teprve v neděli a jen na pár dní, a tak metamorfózu jejího pohlaví čekali diváci každým dnem. Třetí den večer se dočkali.

Ale ještě to ráno předtím tahle mrštná holka učila obyvatele domu tanec k písni Sladké mámení. „Hop! Hop! Hop!“ předcvičovala pilně celé skupině. A za odborného poradce si zvolila svého oblíbence Šrečka. „Já musím být v tom svém vláčném stavu.“ protestoval chvíli Šrek, ale nakonec neodolal jejímu kostýmu MickeyMouse. Možná by od něj uvítala manikúru, když má kurz nehtového designu. Kdo by to byl do něho řekl?

Oksana vyvolávala jenom konflikty. Za ranní tanec měli všichni slíbený film. Oksana na prostest tancovat odmítla, že se nebude stejně moct koukat, když se u televize vždycky kouří. Sesypali se na ní jako hejno vos. Pak na ní vystartovala Markéta: „Jsi špína!“ obořila se na ní za to, že si v jídelně stříhala nehty na nohou. Oksy se nenechala a předhodila jí její obrovitánský zadek a nekonečnou chuť k jídlu.

Oksy se nevzdává. Bojuje pořád a s každým. Útok vrátila Markétě podruhé při nominacích. "Špindíra je pro mě ta, která řekne mužovi: Udělám ti to za rotoped!" Práskla na ní Bratrovi i národu.

A přišel večer! Stefanie jako DragonQueen - peří trčí na všechny strany - se roztahuje v sedačce. David (ten nový) si snad konečně vydechne. Předtím se spolu dohadovali ve vířivce, že jí jako ženu nikdy oslovovat nebude. Stefi ví svoje a doplňuje jeho slova o fičáku, který prý v domě nastolí: „Fičák to bude už za chvíli!“ Hmmm, ale tohle už známe přece odjinud. Opravdu komicky však vyzněl její konečný soud o Davidovi, který na něj vypískla z vířivky: „Jsi divnej!“

"Pro mě seš hloupej člověk, který nebere věci tak, jak jsou," řekla mu později v přímém přenosu z očí do očí nejen jeho, ale i statisíců diváků. Davidovi koukalo pohrdání z očí a nechtělo se mu vzájemné antipatie rozebírat.

Hráčsky, bez emocí pojal nominace tentokrát Filip. S čepičkou od milované Terezky, která před třemi dny musela dům opustit, zdržoval Bratra pozdravy na všechny strany a pak jmenoval Markétu a Káju. "Chtěl jsem jim tímto ukázat, že neochota vyjádřit se na nejrůznější témata a nevýraznost se do hry nehodí," zdůvodnil svou volbu.

A je to tu!!! „Až pro mě skončí tenhle kabaret, řeknu C´est la vie ....“ a za zpěvu šansonu a vykulených pohledů obyvatel u Velkého bratra stojí místo Stefi uprostřed obýváků Martin. Snad ho přijmou stejně přátelsky.