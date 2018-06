Transsexuál závislý na plastikách je kvůli operacím invalidní

Monique je dnes 58 let a má za sebou 23 operací nosu, mnohonásobné zvětšení ňader, do jejího těla bylo napumpováno téměř 12 litrů silikonu a není snad místo, které by neměla lékařem nebo nějakým šarlatánem upraveno.

Plastických operací teď lituje. "Zničila jsem svůj přirozený vzhled. Přála bych si, abych to nikdy neudělala. Mám kolem 200 operací, mnoho z nich si ani nepamatuji," cituje Monique list Daily Mail.

Varuje především před neodbornými zásahy. "Stále víc lidí umírá po aplikaci ilegálních silikonových injekcí. Většinou mladé ženy. Chci, aby se podívaly na mě a viděly to nebezpečí. Já teď téměř nemohu chodit, jsem uznaný invalida. Ignorovala jsem rizika a teď musím žít s následky. Mám vážné problémy kvůli silikonu, který se přesouvá do různých částí těla. Odumřela mi kůže na nohou, což zakrývám make-upem," popsala některé své problémy Monique.

"Byla jsem totálně závislá a nechtěla myslet na rizika. Má rodina mě prosila, abych s tím přestala, ale já chtěla pořád víc," řekla žena, která má za sebou dvě manželství, ale nyní je sama. Živí se zpěvem, vystupuje v klubech a je známá jako Glamorous Monique. Dnes už dost děsivý vzhled jí přináší alespoň popularitu a lidé se na ni chodí rádi koukat jako do panoptika. I přes to všechno by Monique chtěla ještě jednu operaci nosu. "Lékaři mi ji ale odmítají udělat. A já je chápu," říká.