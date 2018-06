Z Tomáše Hanáka je workoholik

„Aspoň jsem unikla tomu velikonočnímu šílenství, umývání oken a podobným věcem,“ pochvalovala si Augustová, která kromě jiného moderuje na ČT 1 Události. Zpravodajství se věnuje od roku 1994 a v posledních letech patří k nejoblíbenějším tvářím televizní obrazovky.

Oceňují ji i profesionálové. V anketě pořádané MF DNES, v níž jednotlivé zpravodaje posuzovali odborníci, byla vyhodnocena jako nejlepší. „Hned druhý den jsem ale dostala dopis od diváka, že si to rozhodně nemyslí, protože mu strašně vadí, jak nepřirozeně pohybuju prostředníčkem levé ruky,“ vzpomíná Augustová.

Na letošních cenách TýTý byla třetí a ani tohle umístění výrazně neprožívala. „Já si myslím, že moderátoři do Týtý nepatří. My přece nejsme žádné celebrity. Jsme novináři, kteří mají poskytovat nějakou službu,“ říká. Na TýTý jí nejvíc vadilo, že se musí zúčastnit slavnostního ceremoniálu. Žije s rodinou v Liberci a radši je na tenisových kurtech nebo zasněžených svazích než na party.

Bez pití zábava není

Podobný přístup má i Tomáš Hanák, který se před časem vzdal alkoholu. „Na večírky už skoro nechodím, protože bez pití s těmi lidmi moc velká zábava není. Radši se sejdu s každým zvlášť.“ Na rautech popíjí minerálku nebo džus, aby všichni viděli, že se drží svého předsevzetí. Porušit ho chce, až bude jeho nejmladšímu dítěti osmnáct, což bude za necelých 14 let.

Stejně jako Augustová, i Hanák opustil Prahu. Odstěhoval se do ústraní těsně předtím, než poznal svoji současnou ženu, s níž má syna Tomáše. A sotva vytlačil ze svého života alkohol, pořídil si novou závislost. Stal se workoholikem. „Abych v těch prvních měsících abstinence nemyslel pořád na alkohol, vrhl jsem se na nikotin a na práci a už mi to zůstalo. Potřeboval bych vést k lenivosti,“ tvrdí.

Moderuje, píše, hraje v divadle Sklep, točí filmy. A i když se stále objevuje v nejrůznějších časopisech coby mužský idol, pomalu se přehrává do rolí otců. „Jsem teď v takové mix fázi,“ upřesňuje. „V seriálu Místo nahoře jsem sice regulérním otcem, ale to mně nebrání v tom, mít avantýru, která vede k otěhotnění milenky. A v seriálu Dobrá čtvrť, který teď točím s Karlem Smyczkem, je to obdobné, ale to je tím, že hraji vdovce.“ Sám je otcem tří dětí - patnáctileté Rozálie, třináctileté Anny a čtyřletého Tomáše. Každé má s jinou ženou a o všech tvrdí, že jsou ideální kombinací skvělých rodičů. „Myslím si, že jsem vytvořil reprezentativní katalog svého života,“ říká.

S financemi nakládat neumí

O televizní seriál se Hanák pokoušel i jako scenárista. Napsal deset dílů seriálu Dobrá banka, ale na jeho realizaci nakonec nedošlo. „Zbývalo mi dopsat tři díly, ale do toho přišly jiné starosti a jiné psaní… Už je to hodně let a já mezitím nějak ztratil elán. Ale přineslo mi to spousty zábavné práce a zkušeností s dramaturgováním. Zjistil jsem například, jak se pět stránek textu dá zkomprimovat do dvaceti řádků.“ I když se děj odehrával v bankovním prostředí, orientuje se v něm herec velmi špatně. „Přiznávám, že neumím nakládat s financemi. Nemám čas sledovat všechny věci kolem, a tak jsem se už nechal napálit. Proto všechny varuju: Pozor na různé fondy!“

Do kin nedávno vstoupil film Mazaný Filip, v němž Hanák hraje detektiva Philla Marlowa, a na podzim bude snad i u nás k vidění americký snímek Bratři Grimmové, ve kterém se objeví po boku Matta Damona, Moniky Bellucciové a dalších hollywoodských hvězd. Hraje v něm opět otce. „Jsem tam však zahalen do kožešin, takže mě takřka nebude poznat,“ varuje své fanoušky.