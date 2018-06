Z Tatiany Vilhelmové je sexy blondýna. Pro Kajínka

Vedle Konstantina Lavroněnka, který hraje samotného Kajínka, je Tatiana Vilhelmová coby advokátka Klára Slámová jednou z nejzásadnějších postav filmu. Přestože se s právničkou setkala, v hraní dá na svůj talent a napodobování raději vynechá.

"Radila jsem se s ní, ale spíš mě zajímá ona jako osoba, ale pak jsem pochopila, že je lepší zapojit svoji fantazii, protože každá žijící postava chce vypadat jinak. Netočíme však dokument, ale umělecký film, všechno je okořeněno jinak," vysvětlila.

Tatiana Vilhelmová na natáčení filmu o Kajínkovi v pražské Libni

Aby se lépe vžila do celého příběhu, osobně navštívila i samotného Jiřího Kajínka. "Pan Kajínek byl pro mě velké překvapení, protože jsem čekala, že jako vězeň, který je patnáct let za mřížemi, bude zlomenej, ale pan Kajínek byl naopak plný energie a ty dvě a půl hodiny, co jsme spolu strávili, utekly strašně rychle. Ani chvilku nebyla nějaká mrtvá pauza, pořád jsme se měli o čem bavit," dodala Tatiana Vilhelmová.

Příběh Jiřího Kajínka odsouzeného k doživotnímu vězení se v kinech objeví příští rok v lednu. Nyní intenzivně pokračuje natáčení, které přineslo nečekané plody - štáb mohl na tři dny natáčet i na Mírově, tedy v jedné z nejstřeženějších věznic v Česku.- čtěte Filmaři se dostali za mříže, snímek o Kajínkovi směli natáčet i na Mírově

Nejnovější záběry, na nichž je i Vilhelmová, vznikaly v pražské Libni.

Co na Kajínka říká jeden ze scenáristů a režisér Petr Jákl?