Z rockera Hejmy je úhledný Milionář

Nový účes okamžitě inspiroval kolegy v zákulisí k uštěpačným výrokům na téma tři zlaté vlasy děda Vševěda, sedm statečných nebo padesát na padesát (což je prý v Milionáři shodou okolností Hejmova oblíbená nápověda).

K serióznímu vzhledu přidal Hejma přísný výraz a nový moderátor televizní soutěže Chcete být milionářem? je připraven předstoupit před televizní diváky.

Premiéru Hejmovy milionové kariéry uvidí prvního dubna. "Jaký budu moderátor? Nevím, ještě jsem nic nenatočil, nemohu se ani poměřovat s kolegy, kteří soutěž uváděli přede mnou. Bude to fakt improvizace," uvedl hudebník a loňský předseda soutěže Česko hledá SuperStar.

Podle něj by měl být moderátor andělem i pokušitelem v jedné osobě. "Napovídat rozhodně nehodlám. Nejvíc se těším, až budu rozdávat lidem cizí prachy. To jsem ještě nikdy nedělal a musí to být úžasné! Po roli padoucha v porotě SuperStar teď budu vysloveně pozitivní postava, která bude lidem nadělovat peníze."

Sám by se prý do soutěže nepřihlásil. "Mé paměťové buňky jsou již značně opotřebované a pokud by tematickým oborem nebyla zrovna česká politická scéna nebo dějiny Žlutého Psa, asi bych byl bez šance. Třicet let ve světě rockenrolu přece jen s paměťovými buňkami něco udělá," řekl Hejma.

Společně s Hejmou představila televize Nova na tiskové konferenci také novou moderátorku Televizních novin Markétu Fialovou. Ta po boku Karla Voříška nahradí Janu Adámkovou, která je na mateřské dovolené. A jak bude zvládat náročnou profesi a výchovu dvou malých dětí? "Já k těm dvěma dětem mám naštěstí nablízku i muže, dvě babičky, dědu, sestru, dva psy...naše rodina funguje."

Fialová má dvě dcery, tříapůlletou Almu a půlroční Emmu. Pracovala v České televizi i na Primě. Na obrazovce Novy se poprvé objeví 21. března.