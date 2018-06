Z Reginy se stala domina!

FOTOGRAFIE ZDE

Čtvrtek před volbou do Duelu vytrhl VyVolené z nastupující letargie. Nejprve všichni dostali kolektivní trest kvůli Věře, která soustavně odmítá plnit některé úkoly a distancuje se od všeho, co jí připadá dětinské a trapné. Tím trestem byl kompletní úklid ložnice, obýváku a čištění vířivky.

Poté přišel na řadu individuální úkol pro Reginu s Věrou. Měly se obléknout jako do kožených minioblečků, vzít do rukou bičíky jako dominy a dát ostatním VyVoleným do těla při rozcvičce.

Nejvíc si to užil Vladko, který na Reginu s radostí křičel: "Já si od tebe nechám nařezat!" Naopak nejmenší radost měla opět Věra, která se odmítla obléct do latexového oblečení a hrát si na dominu. Padala i ostrá slova, když Regina Věře řekla, že je to jen legrace a že by to neměla brát tak vážně. Její roli nakonec převzala Monika, která VyVolené vzbudila v batmanovské masce.

V pátečním díle také moderátor Vlasta Korec představil tři adepty do Vily, kteří v internetovém hlasování získali od lidí nejvíce hlasů. Jsou jimi Kateřina Beranovská, mimo jiné přítelkyně VyVoleného Petra, Nikola Macečková a Martin Horák. Z těchto tří soutěžících si VyVolení zvolí toho, s kým budou chtít dále sdílet Vilu.

