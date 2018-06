Z první dámy třeba tisková mluvčí

Odhaduje však, že by první dáma zužitkovala své zkušenosti v charitativní oblasti: Předpokládám, že disponuje manažerským potenciálem. Navíc by těžila ze síly svého jména."

O postu v nadacích, ať už mezinárodních či tuzemských, přemýšlí i Hana Handlová z personální agentury Synergie: V tomhle oboru by paní Havlová asi velmi dobře uplatnila bohaté kontakty a zkušenosti."

Nicméně agentury vyhledávají uchazeče především pro komerční sféru. Charitativní organizace si totiž jejich placené služby nemohou dovolit. Obavy, že by první dáma po odchodu z Hradu nenašla zajímavé zaměstnání v komerčním sektoru, však nejsou na místě.

Helena Kudláčková z Robert Half International, společnosti vyhledávající vysoce kvalifikované zaměstnance, by doporučila poradenství a vzdělávání. Konzultantka v oblasti etikety. Například pro špičkové manažery, kteří se pohybují často na veřejnosti, a jsou tudíž hodně na očích."

Ke zvládnutí prvotřídního vystupování potřebují zkušeného poradce. A ti se mnohdy rekrutují z lidí, kteří patřili do vysokých kruhů," dodává Helena Kudláčková. Odměna ­ závislá na finančních možnostech a postavení klienta ­ by se pohybovala v řádu několika desítek tisíc korun měsíčně.

Tomáš Prajsler by uvažoval o soukromém školství uměleckého směru. Anebo o roli tiskové mluvčí či ředitelky tiskového odboru nějaké významné firmy. Ve velkých firmách, které by pravděpodobně měly zájem tak známou osobnost zaměstnat, se platy tiskových mluvčích pohybují od padesáti tisíc korun nahoru. U manželky bývalého prezidenta lze počítat s tím, že suma by byla jistě vyšší.