Z postele na kazatelnu (***** bližního svého)

Bývalá hvězda nejdrsnějších žánrů přitom tvrdí: "Ani jednou Ježíš nepoukazoval na pornografii nebo homosexualitu. Ježíš by to mohl komentovat. Ale neudělal to."

Ronalda dosud znal svět spíše jako drsnou horu masa pod pseudonymem Rod Fontana, který dokázal před kamerou uspokojit zástupy dívek a žen. Společně s manželkou Lizou Harperovou se oba v San Fernando Valley věnovali celý život pornu. Ona pouze jako herečka, on také jako režisér. Když však Liza opustila branži, rozhodl se vysloužilý voják Ronald odejít rovněž a v důchodu sloužit Bohu.

"Už mě to nebavilo," přiznává dnes Boyer. Ve skutečnosti ho však prý k Bohu přivedla jedenáctiletá dcerka. Když před čtyřmi roky vážně onemocněla, obrátili se manželé modlitbami k nebesům. Ačkoli byli vychováni jako katolíci, přilnuli později k episkopální církvi - patřící k anglikánskému společenství.

"Když jsem se dostal k pornu, každý v tom byznysu byl pro každého, miloval každého, pomáhal druhým v krizi... Teď člověk vidí znamení ďábla, satanismus a rohy všude... Vidím více ďábelského vlivu v tomto byznysu," tvrdil svým bývalým spolupracovníkům Boyer na setkání v Las Vegas.

Je fakt, že se taky občas ptáme, co se to jen stalo s kdysi tak bohulibým povoláním, kde bylo vždy něco navíc jako třeba láska a cit pro sounáležitost s druhými (nejlépe v poloze 69). Svět vážně spěje do pekla. Teď už je porno jen o tom sexu. Amen.