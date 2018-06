Pěvkyně Kalivodová shodila 10 kilo, stačí prý hodně spát a milovat

Operní pěvkyně Andrea Kalivodová je ukázkový příklad ženy, s níž láska a něha dokáže zacloumat natolik, že životní tempo i postoje rázem dostanou zcela nový rozměr.

Za sedm měsíců, kdy je Andrea v novém vztahu s partnerem Filipem, stačila shodit 10 kilogramů a vymanit se i ze splínů bývalého vztahu s režisérem Ondřejem Kepkou, seriálovým Honzíkem z Arabely.

Andrea Kalivodová v roce 2009 a nyní

"Ani jsem moc nehubla, spíš jsem všechno zpevnila. A pak jsem opravdu šťastná. Všechno souvisí se vším. Žádné diety nedržím, jen se snažím hodně jíst a spát," objasňuje pěvkyně s výrazným hlasovým rozsahem, za niž ostatně mluví srovnávací fotografie, na nichž je patrné, že láska skutečně hory přenáší. A likviduje kila navíc.

S partnerem se podporují vzájemně, a to i při sportu, kterému oba vášnivě fandí.

"On je pro mě zdroj světla, lásky, pozitivní energie a dobíjení. Funguje to díky bohu i obráceně. Všechno, co si prožiju, ať je to hezké či nikoliv, beru pozitivně. Ale věci, které jsem prožila, jsou minulostí a do ní se vracet nechci. Je to zbytečné svazování nohou. A to já nechci," popisuje vlastní životní filozofii.

Andrea nezahálí ani v profesním životě. Za symbolické hudební dítě považuje album české klasiky, které se pomalu rodí. "Na CD se teď pracuje, chystám klasiku oslavující Janáčka, Martinů nebo Ostrčila. V červenci se narodí, na podzim ho pokřtíme a pak vypustíme i do zahraničí, kde je nutné šířit českou tvorbu. Není to deska, na které by měl někdo zbohatnout, ale ohromná radost a úžasná práce," uzavírá mezzosopranistka Kalivodová.