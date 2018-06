Z Partyšové je svůdná labuť, takovou jiskru její fotky ještě neměly

"Za dvanáct let kariéry, kdy jsem opravdu nafotila nejrůznější stylizace, jsem nikdy na fotky neměla takový ohlas jako teď. Myslím hlavně pozitivních reakcí. Ty snad nebyly nikdy," říká se smíchem Gábina Partyšová.

Fotografie jsou dílem fotografa Daniela Zahrádky, který do připravovaného charitativního kalendáře dvanácti celebrit již zvěčnil i herečku Veroniku Novou. S Partyšovou tak v projektu pouze pokračoval.

"Daniel Zahrádka si vybral stylizaci černé labutě, ale samozřejmě to pojal podle svého, což je dobře. Mám na sobě jen černou sukni a baleríny, a protože jsem si na tu labuť musela samozřejmě hrát, občas to bylo hodně náročné. To, co je tomuhle krásnému zvířeti tak přirozené, mi samozřejmě vůbec nešlo. A když už, tak jsem v těch neuvěřitelných pózách trpěla. Ale stálo to rozhodně za to. Troufám si říct, že máme zaděláno na novou verzi českého Pirelli," líčí moderátorka.

Výtěžek ze všech fotografií půjde na konto dětského domova v Mariánských lázních.

Gábina Partyšová kontroluje práci Daniela Zahrádky

Snímky budou charakteristické tím, že budou sice odvážné, avšak vždy decentní. Důkazem je i set Gábiny Partyšové, která pózovala nahoře bez.