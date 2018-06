Z OSMIČKY vzlíná genius loci i spokojený host

Doba i společnost se změnila, a co neohlodal zub času, uchvátil nový expanzivní kapitál. Na místech starých kaváren jsou zahraniční banky, v místech někdejších hospod značkové butiky. Ale nezoufat! Naopak. Ve sklepích domů, kde se dříve skladovalo uhlí a nahnilá jablka, právě z těchto prostor jak mávnutím proutku se rodí nové neuvěřitelné restauranty, bary, vinárny, aby tak pozvolna vdechly Vinohradům, jako poloutopenému plavčík život, zpět odhozenou svatozář genia loci. Věta filozofa Ladislava Klímy z roku 1918..."základy vzlétly do výše, vrcholy klesly nejníže" stále platí. Nejinak je tomu i v případě nedávno otevřeného restaurantu OSMIČKA v Balbínově ulici.

Poněkud marnotratně nevyužitým vstupním prostorem, samostatnou chodbou nájemního domu, po schodech pod úroveň chodníku, vcházíme do restaurantu. Ještě před vlastním vstupem - futry beze dveří - straší plastika sedící dívky téměř v životní velikosti, u jejíchž nohou plane svíce. Samo sklepení je členěno na dva sektory - menší s barovým pultem i unikátní výčepní stolicí (elegantně svůdnou, vzrušivě blyštící se, připomínající Stephensonovu lokomotivu), stolkem stálých hostí i zákoutím tří stolů. Větší část prostoru tvoří místnost s třinácti stoly pro čtyři až pět osob. Stoly jsou umné repliky dobového fundusu, ba přímo originály v měkkém přírodním provedení. Z nízko spuštěných stahovaček nás sprchuje tlumené osvětlení mosazných stínidel s ověsky korálků, na přání lze zhasnout a zůstane jen obyčejná svíce. Domáckost prostředí doplňuje letitý příborník, na němž spočívá zajímavá, expresivně pojatá busta ženy. Stojí zde piáno i stojany ramenatých věšáků. Citlivě domyšlený prostor je však narušen dvojicí černých tlam reproduktorů, zavěšených na čelních stěnách, z nichž se neline alternativně laděná hudba.

Dvojice mladých nájemců, která již dříve sbírala zkušenosti z oboru doma i v zahraničí, umístila těžiště podniku v jídelním i vinném lístku. Už samo zpracování nabídky (hnědý recyklovaný papír v elegantní úpravě a sazbě) má čtyři samostatné party: 1. - "české hotovky" (od 11 - 16 hod) inzerují osm jídel v relaci 43 - 78 Kč, za zmínku stojí guláš v měděném kotlíku s porcelánovým vnitřkem, kombinující ve velkorysém množství maso s uzeninami, brambory a zeleninou. Logicky následuje uvolňující orosený púllitr dobře točeného plzeňského piva. 2. - "české hotovky" (od 19 - 22 hod) nabízejí tři pikantnosti (128 Kč), snad vás osloví třeba "osmičková pochoutka" prezentující vepřové, uzené, králíka a obložené zelí. 3. - vlastní "jídelní lístek", obsahující předkrmy studené i teplé (pozdravte tzv. "Bramborové slupky" se sýrem, slaninou...). Jsou tu jakostní polévky, svůdné speciality. Dvanáctero minutek už jen čtením rozehraje k trýzni vaše chuťové buňky. Je zde pomyšlení rybí, zdařilé těstoviny... Končit lze dezerty, zmrzlinovými poháry, kávou ve skle. Ke všem pokrmům je na lístku uveden vhodný druh piva, ale především vína. Dobře míněnou radou zkušeného odborníka je čtvrtý, "vinný lístek", čítající na 40 druhů vín jakostních, archivních i kabinetních.

Smluvní ceny v OSMIČCE jsou logické a nepředbíhají nabízenou kvalitu.

Ještě naposledy se vám převážně dívčí obsluha s červenými majáčky sukýnek (ale co ty banální džíny pod nimi?) pokouší odečíst od úst nějaké zapomenuté přání, ještě se ohlédnete po nonšalantně rozprávějící společnosti, po dvou přítelkyních nad nealko drinkem jako od Zrzavého...a vzlínáte po schodech vzhůru na ulici s pocitem pařížských restaurantů a uliček.



Restaurant OSMIČKA, Balbínova 8, Praha 2. Otevřeno Po - Čt 11 - 02 hod, Pá - So 11 - 04 hod, Ne 11 - 02 hod

Plzeň 120 23 Kč ****

Gambrinus 100 19 Kč ***

Guinness 55 Kč ****

Červený drak 21 Kč ***

Kvalita obsluhy ****

Celkový dojem ****

FOTO: MAFA - MARTIN PINKAS