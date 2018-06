Z módní agentky Lecké je maminka, syn se dral na svět 16 hodin

Malý Tobiáš Kloupar přišel na svět v porodnici na pražské Bulovce. Porod byl pro Leckou premiérou, i když ne zrovna veselou. "Tobík se dral na svět 16 hodin, takže mi dal zabrat. Finále bylo kapánek dramatické, ale nakonec se to povedlo a je venku. Doktorům bych ráda poděkovala. Jsou tam naprosto úžasní," uvedla.

Tobiáš Kloupar, syn Ivy Lecké

Módní agentka Revue iDNES.cz a moderátorka v jedné osobě je se synem už doma. Nesmírně si chválí jeho povahu. "Užíváme si šestinedělí. Tobík spí, jí, kaká a čůrá jako správné miminko. Večer mě nechá spát, vzbudí se jen, když má hlad a to se v noci moc nestává. Je to pohodář a podle očí usuzuju, že to bude pořádnej rošťák! Ale těším se na to, protože to ke klukovi patří," líčí.

Pokud jde o podobu, nyní je zrcadlo svého otce, ředitele Sázavafestu Pavla Kloupara. "Po mně má jenom pusu. A jestli zdědí i upovídanost, tak kdo ví, třeba jednou bude sedět za mikrofonem stejně jako maminka," směje se Iva Lecká.

Coby maminka nyní prožívá naprostou euforii. Tento pocit si prý neuměla ani představit. "Vždycky jsem toužila zjistit, jaké to je být opravdu šťastná. Dneska už to vím. Teď skutečně cítím štěstí. Je to nepřenosné, nedá se to popsat, to se musí zažít," uzavírá Iva Lecká, jež i nadále bude nekompromisně hodnotit módu známých osobností.