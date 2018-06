Z Miss Earth byla vyloučena agresivní Finka

"Budeme tam mít módní přehlídku, prezentovat národní kostým a asi i soutěžit o titul, který ale na hlavni soutěž nemá vliv," vysvětluje česká reprezentantka Eva Čerešňáková.

Sotva se dívky vrátily z náročné třídenní cesty, kde v odpočinkovém rezortu především pózovaly novinářům u bazénů a v rozkvetlé přírodě, měly chvíli na nabalení, tři hodiny spánku a už je čekal přelet do Vietnamu. "Jsme všechny hodně vyčerpané, ale kolektiv je tu super, tak se povzbuzujeme a snažíme i přes únavu mít neustále zábavu," dodává Eva.

Ve finále ale bude dívek o jednu méně. Reprezentantka Finska se vrací do vlasti, a tak má Eva o jednu soupeřku méně. "Byla zvláštní. To o ní říkaly všechny holky. Namyšlená, líná, nechápaly jsme ji. Po tom, co odmítla více aktivit – nacvičování choreografie, sázení stromků s dětmi a ještě naschvál při focení poškrábala Miss z Baham na rukou do krve, vyloučili ji," komentuje událost vicemiss Čerešňáková.