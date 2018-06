Z Martina Zacha je moderátor, celebrity před ním otvírají rány

"Už jsme natočili šest dílů, další se chystají a musím říct, že mě ta práce moc baví. Ze začátku byla tréma, ale už si ji moc nepřipouštím," řekl iDNES.cz, který si již před kameru pozval Báru Basikovou, Pavla Vítka, Martu Kubišovou či Lucii Bílou. Ta novému moderátorovi svěří vzpomínky na Tomáše Holého i na své partnerské vztahy.

"Jdeme trochu do hloubky, v tom je rubrika Zpověď pořadu Prominenti jiná," zdůrazňuje Zach, který si svoje postižení prakticky nepřipouští.

Již na letošním finále Muže roku si vyzkoušel, že není ani problematické být modelem na vozíku. Hravě se na něm otáčel a předváděl, aniž by se cítil odlišně od svých zdravých kolegů. "Nemám s tím problém, neměl jsem ho ani po nehodě," vysvětlil už dřív Martin, který se ve stejné roli představí i o víkendu, kdy ho v pražském nákupním centru čeká další módní přehlídka.



A že lze těžké bariéry bořit, dokázal i svou několika měsíční známostí - přítelkyní Nikolou, s níž se seznámil v jednom z rehabilitačních centrech.

"Je výhoda, že jsme se poznali po mé nehodě. Kdybych měl předtím holku, bylo by to určitě komplikovanější pro oba. Takhle víme, na čem jsme," uvedl nedávno Zach v pořadu Partnerské ladění na ČT, do kterého si ho pozvala moderátorka Šárka Kubelková.

Zachův pořad se objeví na obrazovkách v pondělí.