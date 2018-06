Z malé výtvarnice Reginy až do vily

FOTOGRAFIE ZDE

Podobně jako zazářila v první řadě SuperStar Aneta Langerová, v první reality show, která se objevila na českých obrazovkách upoutala Regina.

Ano - byli to VyVolení v televizi Prima, jejichž diváci vsadili právě na ni. Že bude tato blondýna důležitým členem nesourodé rodiny bojovníků o jedenáct milionů korun, bylo jasné už podle získaných hlasů. Do finále Reginu poslalo celkem 60 112 diváků svými esemeskami.

Byl to druhý největší počet získaných hlasů v řadě třinácti soutěžících. Víc už měla jenom Monika (145 957 hlasů). A ti za nimi? Všichni méně než dvacet šest tisíc! Co všechno musí člověk prožít, aby si získal v rozporuplném přijímání reality show českými diváky tak obrovskou přízeň? Proč sedmadvacetiletou tanečnici z Brna chtěli "spolubydlící" ve vile VyVolených jako první vyhnat ven? A proč se s ní nehodlalo více než čtvrt milionu diváků rozloučit a svými hlasy ji poslali zpátky do vily? Odpověď je jednoduchá. Reality show nesmí být nuda! A ta s Reginou nikdy nebyla.

"Vím, co je za číslo," se smíchem reaguje na toto téma její otec Jiří Holásek. Ano, i její účast ve VyVolených zjistil až na poslední chvíli. Odvážná dcera sezvala pár blízkých s tím, že bude překvapení.

"Nepátral jsem jaké. V duchu jsem si říkal - přece jí to nezkazím. Najednou se objevily kamery a dozvěděli jsme se, že je ve finále."

Pan Holásek se příliš nezabýval tím, co všechno může Reginina účast v reality show přinést. Podle svých slov není žádným příznivcem bulváru, a kdyby prý jeho dcera v reality show nebyla, programově by si zakázal se na ni vůbec dívat.

"Svého soukromí si příliš vážím na to, aby se mi podobné pořady líbily. Vím, že existují - ale šmírovat někoho, to nepovažuji za nic hezkého."

Původně si také Reginin otec myslel, že když už se bude dívat, užije si především legraci. "Tenkrát jsem jí akorát řekl: Regino, prosím tě, jak si můžeš představovat, že tam s tebou někdo tak dlouho vydrží? Na to mi odpověděla - no však právě! O to jde, aby nevydrželi! A smáli jsme se všichni."

Legrace to nakonec přestala být poměrně brzy. Už před prvním Zúčtováním, ze kterého Regina vyšla jako první "nechtěná", se daly do pohybu emoce. Pláč střídal hysterický smích, a než se ozvalo téměř jednomyslné - ven!, stačila Regina dát najevo všem ve vile i u obrazovek, že je nejen silným soupeřem, ale i rozporuplnou osobností.

Dalo se to svým způsobem očekávat. Neměla to v životě lehké. Prožila těžký šok, když matka spáchala sebevraždu. Byla to právě Regina, kdo před deseti lety na tragédii přišel první. Dodnes se s její ztrátou nevyrovnala. "Je to i ve mně, v nás všech. A asi tomu tak bude do smrti," říká Reginin otec.

"Opravdu je nesmírně těžké se s tím vyrovnat. Zpočátku na to, co se stalo, myslíte každou hodinu, pak každý den, pak třeba už jenom jednou za týden. Ale je to ve vás pořád. A ve vypjatých situacích, které teď ve vile prožívá, tyhle zasunuté smutky a osobní křivdy vyplavou." U lidí, kteří jsou umělecky založeni, je tato možnost ještě reálnější. A to Regina určitě je.

Za všechno si může sama

"Možná má nějaké umělecké sklony po mojí mamince," uvažuje pan Holásek. Ta se věnovala enkaustice - malování barevnými vosky za tepla. "Už ve školce ji také vybrali pro zvláštní kreslený projev do lidové školy umění. Ale výtvarnou činnost Regina dělat nechtěla," vzpomíná dál. Věnovala se akvabelám a chodila do baletu. Až když se blížil konec povinné školní docházky a musela se rozhodnout, kam si podá přihlášku, zvítězil výtvarný kumšt. Přihlásila se na Umprum. Ale nedostala se.

"Pro takovou školu musíte mít něco výtvarného za sebou - a to jí chybělo. Zkoušela to z osmičky. Když neuspěla, šla do deváté třídy a za rok zkusila štěstí znovu. Tentokrát ale jinam. Uspěla u talentových zkoušek na návrhářku oděvů na textilní průmyslovce. Skončila ji s vyznamenáním. I za těch nešťastných okolností, ke kterým předtím u nás došlo," řekl Holásek. I to svědčí o faktu, který většina lidí, kteří VyVolené sledují, nemůže popřít. Regina rozhodně není hloupá.

Co tedy vedlo k tomu, že se proti ní při první příležitosti postavilo téměř celé osazenstvo vily? "Ona je tvrdohlavá palice. Způsobila si to jednoznačně sama. Nemohla nic jiného čekat při své povaze," míní dál její otec. Ostatně něco podobného si myslí i Reginina sestra Dagmar Vondráčková.

"Je zvyklá říkat pravdu lidem do očí," potvrzuje otcovo mínění druhá dcera. "A to mnoho lidí nesnese. Natož ve vile v boji o miliony." Na druhé straně však dokáže pořádně rozproudit atmosféru. To se zase líbí divákům. "Asi proto jí poslali tolik hlasů a mohla se z Duelu vrátit zpátky s tak přesvědčivým počtem hlasů. A ještě něco - není křivá, nepomlouvá," dodala Reginina sestra.

Tanec na ostří nože

Otec Reginy si myslí, že po návratu do vily se situace obrátila. Bylo jasné, že ostatní nejsou proti ní, ale Regina proti všem. "Všichni tam žijí pod obrovským tlakem. Jedenáct milionů, to je tlak jak blázen," říká Jiří Holásek. "To si málokdo z nás, kdo jsme venku, umí představit. Pracují tam nervy. A když se to vše propojí s tím, co má každý člověk v sobě a za sebou, může z toho být hysterický záchvat, proti tomu nejsme nikdo odolný. Může se to stát každému a nikoho za to nelze odsuzovat."

Poté, co Regina vyhrála svůj souboj proti všem, předvedla, že možná bude hůř. Nejenže ráno po Zúčtování tančila po bytě s noži tak, že se ostatní báli vystrčit byť jen nos z postele. Už večer po slavném návratu do vily dala najevo i chůzí, kdo má navrch. Začaly se ozývat hlasy, že je zlá, a dokonce i nebezpečná. "To, co předvádí, to je komedie," hodnotí situaci její otec. "Ona cítí ty kamery, co ji sledují. Bylo to vidět na její chůzi, na gestech - vzpomínáte třeba, jak odhodila velkého plyšového slona, o kterém si původně myslela, že patří jí? Pak ale zjistila, že patří jejímu protihráči - a letěl..."

Dramata. To je to, co se od reality show čeká a co má v tomto formátu své místo. Jak si povede nová hvězda televizních obrazovek, ukáže čas. Nezhroutí se z věčného nepořádku, který jí u spolubydlících vadí? A dokáže vůbec přežít příval slov, která rozhodně nemají místo v růžových deníčcích křehkých dam? "Ale vždyť ona je úplně normální bordelář jako každý z nás. A co se týče toho mluvení - také není žádná světice. Je to normální mladá holka. Navíc - je to komik, který nezkazí žádnou legraci," tvrdí otec.

Po klidu ve vile netouží ani diváci, ani tvůrci pořadu. Jak pravil Jiří Holásek - kdyby tam byli samí slušňáci, lidi by přepnuli na Big Brothera. A to by se na Primě určitě nelíbilo Jenže koláče sledovanosti pečou jak na Primě, tak na Nově denně čerstvé. Firma Regina však zatím Primu zásobuje chutnějšími ingrediencemi. Tak uvidíme...

Rozhovor s Jiřím Holáskem čtěte zítra v příloze Víkend.