Z Mádla je rafťák a skáče vodopády

FOTOGRAFIE ZDE

Začínající rafťáky školili ve Slovinsku zkušení instruktoři. "Prý jsme byli první skupina, která se nepřevrátila, a to jsme sjížděli i docela drsnou pasáž řeky, která měla šestý stupeň obtížnosti. Další už prý jezdí jen profesionálové," vyprávěl Mádl zkušeně.

Kromě raftu trénovali i kaňoning, při němž se zdolávají průrvy mezi skalami. Jezdili i na vratkém kajaku. "V kajaku jsme se pochopitelně převrátili všichni." Mádl si zkusil také skok z vodopádu. "Samozřejmě že jsem se bál. To si nahoře sednete, zavřete oči, zkřížíte ruce, chvíli jedete a pak už jen letíte," vyprávěl nadšeně.

Mádl jde z jedné role do druhé. Kromě Rafťáků ho čeká natáčení s režisérkou Marií Poledňákovou. Ve snímku Jak se krotí krokodýli bude hrát dvacetiletého studenta Vaška, syna herců Tomáše Etzlera a Ingrid Timkové. - Více zde

"S Mirkem jsme zjistili, že jsme si podobní, až na to, že je o dost vyšší. Filmy režisérky Poledňákové znám dokonale, moc se mi líbí. Myslím, že i tenhle se ponese v podobném duchu a bude to laskavý rodinný příběh s groteskními situacemi," uvedl Mádl, který začíná točit na Vysočině v polovině června. Po čtyřech dnech si odskočí na Rafťáky a hned zas zpátky k Poledňákové. "A pak už jenom Rafťáci a do toho ještě jeden film, o kterém ještě nesmím mluvit," líčí herec svůj nabitý program na léto.

Na podzim začne s Vojtou Kotkem opět pod vedením Karla Janáka točit další film Ro(c)k podvraťáků. "Školu, tu už vůbec nestíhám," lituje Mádl. "Naštěstí mi vycházejí maximálně vstříc."