Z klece už Kajínek neuteče, říká dozorce

Do klece byl Kajínek uzamčen loni 8. prosince, hned druhý den po svém dopadení. Kajínkova cela působí podle dozorců, kteří ve Valdicích slouží, nepřekonatelným dojmem.



"Není tu jediný pohyblivý předmět. Lůžko, stůl i stoličky jsou pevně zapuštěné do zdí. Pro každý případ," říká valdický dozorce, který si nepřál být jmenován.



Jediným dalším vybavením Kajínkovy cely jsou umyvadlo a toaleta v rohu místnosti. Na další nadstandardní výbavu - například rádio, nástěnky či květiny - Kajínek jako uprchlík nemá nárok. Jídlo dostává stejné jako ostatní odsouzení.



Ani spoluvězňů si slavný útěkář příliš neužije. V současné době má nárok na jednohodinovou vycházku denně bez možnosti kontaktu s dalšími vězni. Jeho ruce a nohy jsou při vycházce spoutány, aby se zamezilo pokusu o útěk.



"S Kajínkem zatím nejsou žádné problémy. Myslím, že teď chvíli dá pokoj," dodává dozorce. Dozorci, kteří Kajínka se zvýšenou ostražitostí střeží, dokonce odjeli na stáž do věznice pro doživotně odsouzené v Mírově, aby se od svých zkušenějších kolegů poučili, jaká pravidla je nutno dodržovat při ostraze zvláště nebezpečných vězňů.