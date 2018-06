Z Jana Rosáka je muzikálový herec

Předvádí totiž takzvaný berlový tanec o dvou berlích. "Je to velká taškařice a pro diváky asi pořádný šok. Ale už jsem byl za svůj výkon odměněn potleskem na otevřené scéně. To bylo příjemné a já to zažil poprvé v životě,“ říká.

V tomtéž divadle se již chystá další muzikál. Jmenuje se Ztřeštěný duch, premiéru bude mít v říjnu a Rosák si v něm zahraje hlavní roli spisovatele Charlese.

Ještě by se mu zamlouvalo, kdyby mohl své herecké umění předvést v kinotyjátru Bijásek Martina Dejdara. S nápadem si však netroufl svěřit se Dejdarovi ani v příjemné atmosféře restaurant-baru Evergreen, kde se pořádal první společenský večer Bijásku s podtitulem I my chceme být nesmrtelní. „Je třeba mu to nějak nenápadně podsunout, aby to vypadalo jako jeho nápad. On ale dobře ví, že bych s ním šel do všeho. Je to prima kluk a výborný parťák,“ tvrdí moderátor a herec.

Největším přáním Jana Rosáka je stát se dědečkem. Ani jedna z dcer však zatím děti neplánuje. „Trochu mě to začíná mrzet. Je mi sedmapadesát a myslím, že už na to mám tak akorát věk. Ještě bych chtěl stihnout s vnuky hrát tenis, jenže holky pořád nic.“