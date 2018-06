Před branami finále vypadli z Hlasu Zaujec, Mikulcová, Oravec a Švidraňová

Michal David procentuálně zvýhodnil Ivannu Bagovou, ovšem jen o kousek. Poměr mezi ní a Brunnem Oravcem byl jen 60 ku 40. Diváci v tom měli víc jasno. Ivanna Bagová od nich dostala celých 82 % hlasů. Postoupila tak do Grandfinále a mohla zazpívat nový singl Pár minut.

"Soutěž mě naučila být připravený i na takovéhle situace, takže jsem to bral úplně normálně. Mrzí mě trošku, že v Grandfinále nebudu soutěžit, ale objevím se v něm, budu tam hrát i zpívat. Anička Veselovská mě totiž požádala, jestli bych si s ní nezazpíval duet. Pak se vrátím ke své kapele, se kterou budeme vystupovat v létě na festivalech," prozradil Brunno Oravec z Chynoran.

Brunno Oravec, Tina a Ivanna Bagová Miloš Novotný a Zuzana Mikulcová

Nejtěsnější poměr byl mezi Zuzanou Mikulcovou a Milošem Novotným z týmu Dary Rolins. Ta jejich postup viděla 50 na 50, a nechala tak rozhodnutí na divácích. Ani oni ale neměli jasno a rozhodli těsným poměrem 52 na 48 pro Miloše Novotného. Ten pak zazpíval singl, který se jmenuje příznačně Zachraň, co se dá.

"Je to v pohodě, já jsem ráda, že jsem se dostala tak daleko. Milošovi jsem to přála, alespoň tam bude mužský element. Čekají mě koncerty, příprava dobré hudby. Už mám nějaké své věci, které bych možná ráda i vydala. Minusem soutěže je asi ta nálepka, kterou bude člověk mít, dokud se ji sám nezbaví," řekla Zuzana Mikulcová z Rimavské Soboty, která studuje v Praze.

Právě vypadnutí Zuzany rozproudilo v internetových diskusích polemiku, proč skončila zpěvačka, která pokaždé postoupila jako jedna s největším počtem hlasů od diváků, jestli je náhoda, že v Grandfinále nakonec zazpívají dva zástupci z Česka a dva ze Slovenska.

Markéta Poulíčková a Barbora Švidraňová Juraj Zaujec a Anna Veselovská

Pepa Vojtek si při rozhodování taky nedokázal vybrat a dal svým svěřenkyním 50 na 50. Také divákům se zdály Markéta Poulíčková a Barbora Švidraňová vyrovnané a posunuli dál Poulíčkovou s pouhými 53 procenty. Zpěvačka divadla v Karlíně pak se slzami dojetí vystřihla svůj singl Jen jednou.

"Já to Markétce hrozně přeji, je skvělá a úžasně zpívá. Jsme kamarádky a doufám, že se nám podaří zazpívat si společně nějaký duetík. Teď ve čtvrtek mě ale čekají státnice na VŠMU v Bratislavě, na které ale zatím nevím vůbec nic a doufám, že se to stihnu naučit. Pokud jde o zpěv, budu se mu věnovat dál. Doufám, že si najdu nějakého schopného manažera, který mě neobelže, muzikanty, se kterými bych něco nahrála, a že si mě někdo všimne," prohlásila Barbora Švidraňová ze Žiliny, která se věnuje divadlu a účinkovala i v muzikálech.

Ivanna Bagová, Markéta Poulíčková, Anna Veselovská a Miloš Novotný po 8. vyřazování (Hlas ČeskoSlovenska, 28. května 2012)

Rytmus zvolil netradiční poměr 62 ku 38 ve prospěch Anny Veselovské a diváci mu dali zapravdu. Nejmladší zpěvačce hlasu dali dokonce 75 procent, domů tak šel Juraj Zaujec.

"Už před půlrokem při Výběru naslepo jsem nečekal, že se nějaké křeslo vůbec otočí. Teď soutěž končí, já jsem se dostal až sem, takže super. Kvůli soutěži jsem trošku stopl svou kapelu, ale červen bude zase dost hustý a zase se rozběhneme. Desku mám v podstatě hotovou, je to nahrané, s tím, že se ještě dohodnu s vydavatelstvím, jak to bude vypadat dál. Mé koncerty si lidi můžou najít na mé facebookové stránce nebo na webu jurajzaujec.sk. Pokud jde o vítěze, netroufám si říct, kdo soutěž vyhraje, jestli to bude Anička, nebo Ivannka," prohlásil rodák z Levic.

Píseň Anny Veselovské, která je jednou z favoritek už téměř od začátku soutěže, se jmenuje Na cestě a můžete si ji stejně jako všechny ostatní singly postupujících zpěváků za 20 korun stáhnout z internetu. Automaticky tak pošlete interpretovi dva hlasy do velkého nedělního finále.