Z Hlasu vypadli Katarína Demská a Petr Kutheil

Vyřazovací kolo začalo netradičně omluvou. Michal David se písní omluvil Rytmusovi za to, že na něj při nedělním přímém přenosu bezdůvodně útočil.

Těžká chvíle pro něj ale přišla i později, když se musel rozhodnout, koho ze svého týmu vyloučí. Dara Rolins s Pepou Vojtkem tipovali na vypadnutí Brunna Oravce. Rytmusovi se naopak líbil nejvíc a diváci mu dali za pravdu. Poslali mu nejvíc hlasů a spolu s Ivannou Bagovou ho posunuli rovnou do dalšího kola.

Michal David se tak musel rozhodovat mezi Petrem Kutheilem a Kateřinou Petráňovou. Ta zazpívala Natural Woman od Arethy Franklinové a tím svého kouče přesvědčila.

Petr Kutheil ale odchodem ze soutěže netratí. Jeho kouč mu nabídl roli v připravovaném muzikálu Mata Hari.

Hanka Zajíčková a finalisté Hlasu ČeskoSlovenska: Ivanna Bagová, Katarína Demská a Petr Kutheil

"Toužil jsem po tom, že když vypadnu, aby mi Michal řekl, že mi nabízí práci v muzikálu a on to udělal. Je to pro mě frajer, protože to rozhodně nemusel. Už tohle pro mě znamená, že mi jistým způsobem důvěřuje a nevyhodil mě kvůli nějakému kalkulu, ale vidí, že může třeba Kátě nějak pomoct," prohlásil Petr Kutheil, který aktuálně účinkuje v muzikálu Hamlet, dále se objeví v Kapce medu pro Verunku, pro který napsal hudbu, a také v muzikálu Klíč.

Zpěvák krom toho vystupuje s kapelou Votchi a také s RockStars bandem, kde zpívá i další soutěžící Markéta Poulíčková. "Vypadnutím se pro mě nic výrazného neděje, budu fandit kamarádům. Je mi to sice líto, ale přeju to ostatním a to myslím upřímně," dodal.

Dara Rolins měla lehčí volbu. Do dalšího kola automaticky postoupily Zuzana Mikulcová a Dominika Šuľáková. V rozstřelu pak proti sobě nastoupili Katarína Demská a Miloš Novotný. I když Demská v sobotu zazářila, na pondělí si vybrala píseň od Michaela Jacksona Billie Jean a Daru tím nepřesvědčila.

"Je mi to líto, a ti lidi mi budou scházet. Chvíli trvalo, než jsme si na sebe zvykli a když už je to fajn, musela jsem skončit. Teď mě čeká škola, valí se to na mě ze všech stran. Moje balakářka se jmenuje Kulturní a kreativní průmysl na Slovensku, takže není velmi o čem psát," řekla po vyřazení Katarína Demská, která dále ve studiu pokračovat nehodlá. "Nechce se mi zatím trčet další dva roky ve škole. V hudbě se budu snažit dělat vlastní věci, uvidíme, co přijde."

Příští neděli čeká soutěžící změna. Poprvé budou vystupovat všichni zbylí zpěváci dohromady. V pondělí pak vypadnou až čtyři zpěváci, z každého týmu jeden člen.