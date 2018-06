Z Hlasu vypadla Alžběta Pažoutová a David Bisek

Porotci po výkonu Alžběty Pažoutové nešetřili kritikou. "Byly tam intonační nedostatky, chybělo charisma," řekl Rytmus. S tím souhlasili i ostatní koučové, včetně Michala Davida.

"Fakt ti to nevyšlo. Neladila jsi i díky rozladěné kytaře. Taky mi chyběla ta energie," řekl David po jejím nedělním vystoupením a v pondělí ji poslal do rozstřelu spolu s Brunnem Oravcem, který zazpíval Briana Adamse. Už předem ale bylo jasné, kdo z nich vypadne.

Alžběta Pažoutová Brunno Oravec

"Vůbec s tím nemám problém a myslím, že takováhle soutěž vůbec není pro mě. Byl to jeden velký přešlap sem jít, ale zároveň jsem ráda, že jsem tady byla, ochutnala něco jiného než je muzika, protože tohle rozhodně není o muzice, ale o show. Už jsem si říkala, že tady smrdím poněkud dlouho. Teď mě čeká dotáčení klipu, deska s mojí autorskou kapelou Cosmic People je už téměř hotová, už ji stačí jen vydat," řekla iDNES.cz Alžběta, která si v soutěži našla dobré kamarády a ráda potkala Michala Davida. Svého bývalého kouče si prý váží a je jeden z mála, který na ni v showbyznysu působí seriózně.



VIDEO: Alžběta Pažoutová v rozstřelu Hlasu ČeskoSlovenka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V týmu Dary Rolins se koučům nejvíc líbila Zuzana Mikulcová a nejméně Katarína Demská, kterou také Dara poslala do rozstřelu. Proti ní postavila Davida Biska, který se Rytmusovi zdál "opatrný", Davidovi zase "přesladký". Ani jeden z koučů ho ale neoznačil za nejhoršího zpěváka v týmu.

Katarína Demská David Bisek

Dařino rozhodnutí bylo tak pro všechny překvapením. "Ani jednomu z vás se to včera nepovedlo, ale v jednom případě musím uznat svou chybu s výběrem písničky. Do dalšího kola půjde Katka," šokovala Dara Rolins.

"Nečekal jsem, že bych vypadl zrovna teď. Hodně lidí mi psalo, že to byl nejlepší výkon v Hlase, takže byl to pro mě šok. Takové zklamání, ale beru to sportovně, je to soutěž a vítěz bude stejně jenom jeden. Já to ale vzdávat nebudu, našel jsem si v této soutěži své fanoušky a za to moc děkuji. Dostal jsem nabídku od jednoho známého producenta natočit vlastní album, takže mu asi napíšu, že jsem už skončil a vrhneme se na to," prozradil David, který Daře její volbu vůbec nezazlívá.

VIDEO: David Bisek v rozstřelu Hlasu ČeskoSlovenka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Dara je člověk se srdcem na pravém místě a moc si ji vážím jako člověka. Neskutečně si s ní rozumím, je to opravdu skvělý člověk, na kterého ani nejde být naštvaný. Moc jí za všechno děkuji."

Hostem vyřazovacího večera byl Dan Bárta, který chystá turné s koučkou Hlasu ČeskoSlovenska Darou Rolins.