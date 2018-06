Masakr v Hlasu: vypadli Mrózek, Šuľáková, Petráňová a Spalasová

Poprvé zpívali všichni soutěžící dohromady, poprvé museli zvládnout v jednom večeru odzpívat soutěžní píseň i bojovat o záchranu a poprvé odešlo tolik zpěváků najednou.

V týmu Pepy Vojtka se rozhodovalo mezi Danem Mrózkem a Barborou Švidraňovou, protože diváci poslali rovnou do dalšího kola Markétu Poulíčkovou. Vojtek poslal domů jednoho z mála mužů v soutěži.

VIDEO: Daniel Mrózek v rozstřelu Hlasu ČeskoSlovenska

"Já jsem v naprosté pohodě. Cítím svobodu, můžu dělat dál svoji hudbu a jsem rád za to, že jsem tady byl a mohl poznat tak skvělé lidi, slavné lidi a dostat se trošku do showbyznysu. Teď už záleží na tom, jak to uchopím a jak se to podaří dál. Chystám se do studia co nejdřív, takže si myslím, že lidi o mně brzy uslyší," řekl iDNES.cz rodák z Havířova Daniel Mrózek.

V týmu Dary Rolins postoupila díky SMS hlasování Zuzana Mikulcová. Rozstřel mezi Milošem Novotným a Dominikou Šuľákovou dopadl lépe pro Miloše.

VIDEO: Dominika Šuľáková v rozstřelu Hlasu ČeskoSlovenska

"U mě byly slzy smutku i štěstí. Budou mi chybět lidi, kteří se na tomhle všem podíleli, ale jsem taky ráda, že půjdu domů, budu se svou rodinou, kamarády a možná se mi něco rozběhne. Když ne, tak se budu věnovat škole a vrátím se k životu, jaký jsem vedla předtím. Byly už nějaké nabídky, ale neřešila jsem je, protože jsem vypadla až teď. Plusem Hlasu byly zkušenosti, lidi, všechny zážitky. Minusem možná to odloučení, ale jinak to bylo zanedbatelné v porovnání s těmi výhodami," prohlásila Dominika Šuľáková z Bratislavy, které moderátoři Tina i Leoš Mareš půjčili své ceny Slavík.

VIDEO: Nikoleta Spalasová v rozstřelu Hlasu ČeskoSlovenska

V Rytmusově vyrovnaném týmu se divákům nejvíc líbila Anna Veselovská. V rozstřelu přesvědčil svého kouče víc Juraj Zaujec, a domů tak šla jedna z favoritek soutěže Nikoleta Spalasová.

"Lidem se to líbilo, takže jsem spokojena se svým výkonem, to je vždycky to hlavní. S kapelou máme toho dost naplánováno hlavně v září, nějaké výjezdy s filharmonií. Plusem pro mě byly obrovský zkušenosti živých přenosů, které normálně nezažijeme, zkouška nového repertoáru, poznání nových lidí. Minusy?! Je to trošku umělý svět," dodala Nikoleta Spalasová z Prahy, která má řecké kořeny.

VIDEO: Kateřina Petráňová v rozstřelu Hlasu ČeskoSlovenska

Michal David si mezi Brunnem Oravcem a Kateřinou Petráňovou vybral muže. Z jeho týmu postoupila i Ivanna Bagová.

"První reakce po vyřazení bylo zamražení. Ne že bych to nečekala, ale uvidíme, co bude dál. Mým cílem v této soutěži bylo nějakým způsobem se zviditelnit a pak dělat svoji muziku. Postavím kapelu, udělám své songy a zkusím s tím něco. Jasně, že teď mi kapou i slzičky, protože ti 'blázni' tady mě objímají a hned je mi to líto potom," dodala Kateřina Petráňová z Prahy, která během soutěže bojovala s mononukleózou, což se podepsalo i na jejích výkonech.

V příštím díle budou rozhodovat už pouze diváci svými SMS hlasy. V pondělí pak show opět opustí čtyři zpěváci a zbylí čtyři soutěžící se utkají 3. června v Grandfinále Hlasu ČeskoSlovenska.