Z Gotta je Bavor, kvůli Davidovi nasadil i nenáviděný klobouk

Zpěvák se přidal k dalším hvězdám naší hudební scény a nazpíval speciální verzi hitu Decibely lásky, která je stejně crazy jako celý Davidův muzikál. V kostýmu typickém pro Bavory, v nenáviděném klobouku, s knírem a tuplákem piva v ruce se postavil před kameru Jarka Voborného, jenž točil filmové projekce do připravovaného dílka.

"Muzikál se chystá k Michalovým jubilejním padesátým narozeninám, tak jsem to pro něj rád udělal. Kostým je originál dovezený z Bavorska a je můj vlastní, sedí mi nejlíp a také se mi líbí jeho barevná kombinace. Jsem na něj zkrátka patřičně hrdý. Knír a klobouk jsou divadelní," prozrazuje Gott.

Právě klobouk ovšem způsobil na jevišti Divadla Broadway trochu rozruchu. Gott se totiž chvíli bránil tomu, aby si ho nasadil na hlavu. Tuhle pokrývku hlavy totiž nemá rád a jednoduše ji nenosí. Nebyl by to ale on, kdyby nakonec díky svému smyslu pro humor neudělal i to, co mu zrovna není příliš po chuti. Fotka, která vznikla při natáčení, je tedy více než exkluzivní. Gott v klobouku oslnil i přítomné kolegy, všichni do jednoho tvrdili, že mu moc sluší.

Helena Vondráčková absolvovala natáčení projekcí krátce po svém návratu z měsíční dovolené na Floridě. Její vrchní vizážista Zdeněk Fencl ji do role cikánky Carmen ani nemusel příliš líčit, opálená tvář a tělo výslednému efektu hodně pomohly. Do své role se navíc zpěvačka položila s takovou vervou, že Carmen v jejím podání byla víc než věrohodná.

V muzikálu, který pojednává o tom, že se v daleké budoucnosti na celé planetě hraje jen hudba Michala Davida, vystoupí ve filmových předtáčkách také Filip Renč, Kateřina Brožová nebo Petr Kolář. Každý z nich zpívá část písně, a to v jiném jazyce. Gott zpívá například českou a německou verzi, Renč ruskou, Brožová čínskou, Vondráčková vystoupí za romskou kapelu a Kolář představí kmeny Siouxů. Premiéra muzikálu je 28. dubna v Divadle Broadway.