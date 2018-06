Z domu BB odejde Šárka nebo Petr

FOTOGRAFIE ZE SVATBY ZDE

Filip k divákům promluvil i v první polovině pořadu. Zdržuje se prý na neutrálním místě a s nikým není v kontaktu. "Je to teď pro mě to nejdůležitější," řekl posmutnělý Filip o svém možném návratu do vily. - více zde

Moderátor Leoš Mareš prozradil, že na Barrandov do Prahy přijel Leny přítel Roman s její matkou a chtějí si jí odvízt domů. Nelíbí se jim, že se Lena trápí kvůli vyřazenému Filipovi. Pojmenovává po něm své plastikové batole a dokonce s ním prožila orgasmus, byť jen ve snu.

Ve středečním sestřihu s Lenou kvůli Filipovi plakala i Tereza. Obě se za něj nakonec pomodlily. Podnikateli Romanovi teď jeho snoubenku asi nezávidí opravdu nikdo. Nicméně Lena stále počítá s tím, že se bude vdávat, už ale není tak jisté za koho.

Každopádně Lena není jen zábavná, praštěná, spontánní a přisprostlá. Umí být i pěkně zlá. Prokázala to, když dostala od Velkého Bratra ošklivý úkol, za který měla slíbenou čokoládu a pendrek.

"Polij Šárce černou kávou oblečení, které jsi jí předtím neukradla," řekl BB Leně ve zpovědnici. A Lena to bez skrupulí udělala, ba co víc, v hrnečku jí trošku zbylo a tak chudince Šárce zlila ještě peřinu.

Je docela k nevíře, že by k tomu Lenu motivovaly jenom sladkosti. Vzhledem k tomu, že Šárku nominovala na odchod, budou za jejím zákeřným chováním spíš silné antipatie.

Karla a Sylvu alias Carlose a Jejdu Plyšákovi oddal Mikeš, ale jejich svatební noc neskončila tím, čím normálně svatebení noci končí. Karel si stále stojí za svojí sázkou a zoufalá Sylva mu to pořád vyčítá. Je tu ale pokrok, po svatbě jí Kája alespoň řekl, že ji má rád. - více zde

V noční show si moderátorka Lejla povídala se Sylviinou maminkou, které se Karel docela zamlouvá a myslí si, že je Sylva doopravdy zamilovaná. "Půjde si za svým," řekla. Zato Karlovi rodiče moc nadšeni nejsou. "Jsou ještě mladí, ale manželce Sylva moc po chuti není," řekl Lejle Karlův otec.

Kdo se chce opravdu pobavit a usínat s úsměvem, ať se v pořadu Bez cenzury a zaměří se na sms zprávy od diváků běžící ve spodní části obrazovky. "To nemá chybu," jak by řekla Lejla Abbasová.

Její show ale úplně bez cenzury není, pruh textovek totiž pravidelně zakrývá intimní části sprchujících se soutěžících, jako ve středu v případě obnaženého Šreka.