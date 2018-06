Z domu BB odejde Petr nebo Milan

Petr rozhodnutí ostatních evidentně nechápal. "Já jsem svůj. Nemyslím si, že se chovám špatně," řekl Leošovi Marešovi po vyhlášení výsledků. Na jeho otázku, proč si myslí, že ho ostatní v domě nechtějí, odpověděl, že mu asi nevěří, že se chová upřímně.

To uhodil hřebíček na hlavičku a možná by se nad sebou měl zamyslet. Patos se už prostě nenosí.

V době, kdy Leoš nekomunikoval přes televizi s domem BB, se diváci mohli podívat na pár sestřihů z vojenského života. Asi nejvtipnější byl výstup Oksany, která Leně přede všemi řekla, že je blbá. Ale s největší pravděpodobností to prostinká a naivní kadeřnice myslela dobře.

"Lena je pro mě dokonalá žena. Je taková přiblblá. Myslím, že žena má být blbá, protože jinak bude chlapovi koukat na peníze a to nedělá dobrotu."

Lena se nevěřícně rozesmála a poznamenala, že toho tedy mají hodně společného. Petr, který o Oksaně mluvil moc hezky, se jí také zastal a upozornil Lenu na možnou jazykovou bariéru. Každopádně si Oksana může být jistá , že ji přátelství s "dokonalou" Lenou nečeká.

Oksana má tajemnou minulost

V nočním pořadu Bez cenzury se mimochodem ozvala již druhá žena, které Oksana téměř v její přítomnosti odloudila přítele. Oksana má mít jakousi černou minulost, kterou tají, ale BB ji chce v noční show brzy osvětlit.

Co by to tak mohlo být? Nova by měla vytáhnout něco víc než porno. Tak se nejspíš těšme na brzkou dojemnou zpověď bývalé prostitutky. Projevila se už také párkrát jako ochránkyně padlých andělů. Co takhle zneužívání v dětství vlastním otcem? To by byl panečku srdcervoucí příběh.

Další nový spolubydlící vily BB Petr se zakoukal do Terezy, na které vyzvídal a špitaljí pomluvy o svém starším jmenovci. Terezu sice nebaví vojenský dril, ale hru o vztazích si docela užívá.

V domě Big Brothera stále trvá doufejme pouze výjimečný vojenský stav. Hráči jsou rozděleni na dva týmy a podle toho, jak plní úkoly (například zdolání opičí dráhy na rychlost, erotický výcvik v nasazování kodnomů), tak jsou odměněni jídlem a cigaretami. Markéta se z toho zhroutila, Petra ml. VB degradoval z kapitána pro pasivitu a do jeho funkce nasadil Oksanu.

Každopádně není jasné, koho chtěla Nova touto hrou na vojáky zaujmout. Muži si raději než hru na vojáčky pustí opravdovou válku. A ženy? I když právě ony fandí reality show víc. Maskáčům nerozumí a zrovna je nemilují. Technařky prominou, ačkoliv ty nejspíš ani netuší kdo, nebo co je to Big Brother.

Další neznámou je případ Filipa, který se stále neobjevil. Dal o sobě vědět pouze jednou textovou zprávou. Šéfka BB Lenka Hornová připustila, že je na padesát procent možné, že se Filip do vily BB vrátí. To by mohl být výborný tah. Nova stejně mění pravidla hry každý den a Filip rozpoutal mezi diváky reality show velké diskuze.

V souvislosti s odchodem Filipa Trojovského Nova změnila systém hlasování z negativního na pozitivní. "Prostě jako v SuperStar. Tady máte v podstatě dva zpěváky, takže posílejte hlasy tomu, kterého chcete slyšet," vysvětlil Mareš divákům tuto novotu pěkně polopatě. - více zde