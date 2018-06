Z Disneylandu přijede skutečný Kačer Donald

Jeden ze soutěžních obrázků. Obrázky byly většinou obřích rozměrů a pracovaly na nich celé kolektivy autorů. Děti většinou Donaldovi dopřávaly veliký dort a kopec dárků. Na vítězném obrázku přeje Donaldovi k narozeninám spousta dětí. Všechny obrázky jen hýří barvami. Ze spousty barevných obrázků bylo těžké vybrat jeden jediný vítězný.

Poprvé v historii přijede do České republiky skutečný Kačer Donald. V kostýmu z Disneylandu se skrývá profesionální herec, školený speciálně pro roli své postavičky. Protože Kačer Donald patří do imaginárního světa a nemluví, nepůsobí jazykové bariéry žádné problémy. Komunikace mezi ním a dětmi probíhá prostřednictvím moderátorů.Kromě Kačera Donalda zabaví děti i jiné pohádkové bytosti, skákací hrad, autodrom a vláčky. Krájet se bude obří dort, který by měl vystačit pro patnáct set dětí.Oslavy desátých narozenin Kačera Donalda začaly už v březnu. Děti základních škol z celé České republiky malovaly, jak si představují Donaldovy narozeniny. První cenu, zájezd do Disneylandu v Paříži, vyhrála třída ze základní školy v Luhačovicích.Vybrané výkresy budou zdobit stěny v dětských domovech a nemocnicích.Časopis Kačer Donald vychází v dánském vydavatelství Edmont. Komiksy tedy nepocházejí z americké produkce, jak se mnoho lidí mylně domnívá, a firma Walt Disney je pouze držitelem licence. Časopis je určen dětem od šesti do dvanácti let, ale podle průzkumů věk čtenářů klesá. Komiksům konkurují jiné média, především počítače a ten desetiletý chlapec, který byl nejtypičtějším čtenářem Kačera Donalda, se v současnosti čím dále častěji stydí komiksy veřejně číst.