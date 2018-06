Z dílny E.daniely vane jarní vítr

Dílna E.daniely svými dvěmi středečními přehlídkami na Žofíně tak přesně časově zapadla do módního světového dění, které se právě teď ve všech světových centrech zabývá jarní a letní módou.

Samy autorky o své nové přehlídce pro sezónu jaro-léto 2001 říkají: "Vnímáme nadcházející léto jako hru, hledáme šaty do deště, čteme noviny na těle. Užíváme si barvy a zdůrazňujeme individualitu." Podařilo se jim to zejména v řadách, v nichž dominovala bílá barva a v kolekci nazvané "Velká noc". Poněkud méně povedená byla série „novinová“, i když se ztrefily do op artového trendu, který se objevil u některých návrhářů zejména v New Yorku a v Londýně.

Dobře, vtipně a vkusně si Daniela Flejšarová a Eva Janoušková zahrály s kontrasty, při nichž kombinovaly jemný a průhledný šifon s hrubými svetry nebo námořnický pruh s jemnými puntíky.

Autorky své přehlídky pořádají již několik let pravidelně a jsou v českém módním prostředí vždycky událostí, která nemá pouze pobavit či šokovat, ale orientovat novináře a klientky v jejich nových záměrech.