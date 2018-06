Z deníku rodičů pacienta Karla R.

Karel R. byl před několika lety téměř tři měsíce hospitalizován v Psychiatrické léčebně Bohnice kvůli depresivním stavům a sebevražedným tendencím. Bylo m u tehdy třiadvacet let, byl svobodný a žil s rodiči. Jeho matka si v té době vedla deník, který nám pod podmínkou přísné anonymity půjčila a z něhož uveřejňujeme několik úryvků. I když je již Karel R. zdravý, dostudoval vysokou školu a má rodinu, jeho rodiče o oněch událostech dodnes nedokáží hovořit s nadsázkou či úsměvem. Neboť deprese je strašná nejen pro toho, kdo ji má.Karel stále častěji mluvil o tom, že ho tady nic netěší. Párkrát se zmínil o sebevraždě. Jednou nám řekl, že to neudělá jen kvůli nám, jinak že nic nemá smysl. Posílali jsme ho k psychiatrovi, ale stále říkal, že není blázen.Konečně souhlasil s návštěvou u psychiatra. Šli jsme s ním, zůstali jsme v čekárně. Psychiatr nám sdělil, že Karel musí ihned na ústavní léčení. Jeli jsme domů sbalit pár věcí a pak do Bohnic. Tam jsme pak dvě hodiny seděli v čekárně přijímací kanceláře. Bylo to otřesné. Všude mříže, okolo zřízenci, na lavicích podivná individua. Pak se Karla ujala jakási doktorka a poslala ho do uzavřeného pavilonu, pacienti tam nemohou ven. Cestou domů jsme s manželem brečeli.Po čtyřech dnech jsme za ním šli na návštěvu. Karel byl malátný, říkal, že bere nějaké silné prášky, hodně spí, ale vše si uvědomuje. Počítá s tím, že tam bude asi měsíc. Říkal: "Cítím se tady úplně nesvéprávný, všichni tady jsou pod práškama.Návštěva po dalších čtyřech dnech. Byl strašně unavený, kruhy pod očima, po dvaceti minutách začal klimbat, říkal, že už nechce žádné návštěvy, prý kdo tady není pár dní, nemůže pochopit. Byl to takový živý kluk, co to s ním udělali?Dva týdny léčení. Zatelefonoval, že ho snad přestěhují na jiné oddělení. Přijeli jsme za ním, chtěl od nás vědět, co má říct doktorům. Jestli to, že už to nechce udělat, aby tak mohl mít větší volnost, nebo pravdu, tedy že se mu to pořád honí v hlavě, z čehož má strach a ví, že se to musí vyléčit, ale přinese mu to nesvobodu. Nevěděli jsme, jak mu poradit, ale prostředí je tam opravdu deprimující. Karel není žádný blázen, ale ti ostatní zde vypadají, že jsou.Za dva dny ho přemístili do jiného pavilonu. Je taky uzavřený, ale upravenější. Chtěl požádat o ambulantní léčbu, ale doktor prý ho přesvědčil, že na to je ještě brzy. Když nám to říkal, plakal. Doktor prý nahlédl do jeho nitra a poznal, co cítí. Říkali jsme mu, ať vydrží.Telefonoval, že už může chodit na vycházky, ale prý nechce nikoho vidět. Dostal za úkol napsat podrobný životopis na deset stran, šest už jich má napsaných. Prý ho to hodně zmáhá a je z toho špatný.Při návštěvě nám říkal, že už absolvoval první skupinovou terapii. O tom, co na ní bylo, ale mluvit nechtěl. Mezi řečí se několikrát zmínil, že asi začne kouřit. On, zapřísáhlý nekuřák… Jinak byl odměřený, cítila jsem, že se před námi uzavírá.Za dva dny volal, jestli zítra přijdeme na návštěvu. A že bychom mohli na chvíli zajet domů. Došli jsme k autu, najednou nechtěl nastoupit, bylo vidět, že by raději nikam nešel. Řekl: "Vím, že se mnou chcete být". Znamenalo to: Jdu s vámi, protože jste se na mě těšili, ale kdyby bylo po mém, nikam nejdu. Pak se odevzdaně posadil do auta a jeli jsme. Doma snědl na posezení milovanou koprovku. Říkal: "Když jím, je to dobré, deprese mě přejde". Pak se najednou sesypal a začal brečet. Večer jsme ho odvezli zpátky.Zase ho přestěhovali do jiného pavilonu. Tam už se nezamyká. Přišli jsme za ním po týdnu, když souhlasil s naší návštěvou. Prostředí už tam není tak deprimující. Venku sedělo pár mladých lidí, bavili se a kouřili. Byl veselý, někdy až moc, občas ve výrazech nezvykle obhroublý. Říkal, že před naším příjezdem měl depresi, ale pak si náladu spravil prohlížením sprostých vtipů. Takhle jsme ho ještě nikdy neviděli. Pak si před námi zapálil cigaretu. Při loučení si řekl o peníze, to u něj bylo velmi neobvyklé. Dali jsme mu sto korun. Manžel si doma musel vzít prášky na uklidnění.Pustili ho domů na celý víkend. Přijeli jsme pro něj, čím blíže jsme byli k domovu, tím byl zamlklejší. Když vystupoval před domem, byl už hodně skleslý. Doma si pak nechtěl nic vybalit, že prý až zítra. Pak se nechal přemluvit. V sobotu byl najednou náladový, hrubý a zlý. Pohádali jsme se. Chtěla jsem jen, aby nám neubližoval. Začal na mě křičet, že já mu ubližuji celý život. Chtěl zpátky do Bohnic. Byl uražený a já také.V pátek přijel domů, sbalil si věci a hned odjel. Že prý pojede sám někam na víkend. Nechtěl říct kam. Hrozně jsme se o něj báli. V neděli večer se ozval, že už je zpátky. Zeptala jsem se ho, kde je, odpověděl: "No přece v blázinci." Neodpustila jsem si poznámku, že nás tam svým chováním taky dostane. Řekl jen: "Ale mami, jsem už velký." A zavěsil. Ničí nás.Ve středu dopoledne, když jsme byli v práci, se od nás odstěhoval. Vzal si všechny své věci a na stole nechal dopis, ať se na něj nezlobíme, ale že se musí pokusit žít sám, bez nás. Manžel se z toho téměř zhroutil.