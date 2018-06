Z dcery Warrena Beattyho a Annette Beningové se letos stane muž

Čtyřiasedmdesátiletý Beatty byl prý bez sebe, když mu dcera oznámila, že chce být mužem (více čtěte zde). Nakonec to ale podle listu National Enquirer přijal a během letošních svátků pozval celou rodinu na večeři do italské restaurace v Los Angeles.

"Večeře byla neoficiálním veřejným vyjádřením toho, že je Warren hrdý na svou rodinu, zvláště na Stephena, který má dost odvahy být tím, kým být chce," napsal National Enquirer.

Annette Beningová a její dcera Kathlyn, která se stane mužem.

Herec se už těší, že v novém roce do své rodiny přivítá syna, i když tím přijde o dceru. Pro Beattyho to nebylo snadné, ale dozvěděl se o transsexuálních lidech hodně. Dokonce pronesl emotivní přípitek a řekl Stephenovi, že je hrdý na to, že má tak odvážného syna.

Kathlyn se rozhodla pro změnu pohlaví i díky tomu, že se k ní přiznal a odhodlal Chaz Bono, který byl dcerou zpěvačky Cher (více zde).

Beatty a Beningová se vzali v roce 1992 a mají ještě další tři děti. Šestnáctiletého Benjamina, čtrnáctiletou Isabel a jedenáctiletou Ellu.