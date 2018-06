Z dcery Ivany Christové vyrostla exotická kráska

Přestože Daniela má předpoklady stát se modelkou, její máma je proti. Když Ivana Christová před dvaadvaceti lety vyhrála soutěž Miss ČSSR, po vyhlášení titulu královny krásy ji Ostravská hala vypískala, protože se jim nelíbila. Christová v slzách chtěla titul vrátit.

Ivana Christová se stala Miss Československa 9. dubna 1989.

Přesto to nevzdala a bleskově nastartovala svoji kariéru. V Americe se dokonce dostala na titulní stranu časopisu Vogue. Dařilo se jí i v Paříži, ale když se kráska zamilovala a otěhotněla, s modelingem na jistou dobu skončila.

Ivana Christová s maminkou a dcerou Danielou (2005)

"Dítě bylo na prvním místě. Začala mi nová životní etapa," prozradila Christová pro časopis EMMA.

Manželství ale skončilo rozvodem, protože když bylo Daniele devět měsíců, její otec Daniel Ubaud natrvalo zmizel.

"Když se Danielka poprvé zeptala na tatínka, řekla jsem jí, že nás opustil. Má jen jeho fotografii. Je to asi dobře, že to tak skončilo. Naši se rozvedli, když mi byly čtyři roky, bohužel jsem viděla i to, že táta mámu bil. Toho byla dcera naštěstí ušetřená," řekla Christová v rozhovoru pro ONA DNES (více čtěte zde).

Z dcery Daniely je však už mladá žena, která vyrostla do krásy a také podle odborníků má šanci prosadit se v světě modelingu.

"Daniela má výrazné, trochu exotické rysy, což ji dělá zajímavou. Ani mezi deseti nadějnými modelkami ji nepřehlédnete," řekl fotograf Branislav Šimončík.

Ivana Christová - Česká Miss 2011

"Byla bych radši, kdyby se vydala jinou cestou. Mému zdraví věčné diety nepomohly, ale jak se Daniela rozhodne, nechám na ní. Už za rok bude plnoletá," dodala Christová.

Ivana Christová se věnuje hlavně podnikání a jejím oborem je kosmetika. Objevila se také v reality show Šéfka, kde byla s Liborem Šulou pobočníkem slovenské byznysmenky Nory Mojsejové.