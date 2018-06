Z černého dítěte udělala nemoc dospělého bělocha

Luke Davis trpí nemocí kůže zvanou vitiligo, která změnila nejen jeho vzhled, ale celý život. Stejnou nemocí údajně trpěl i nedávno zesnulý Michael Jackson.

Luke se narodil v Dublinu Angličance a Nigerijci, který tam studoval geologii. Když mu byly tři měsíce, otec se musel vrátit zpět do Nigérie a matka se nervově zhroutila. Malý Luke putoval do sirotčince, kde vyrůstal s bílými dětmi a musel snášet kvůli své tmavé kůži posměch a šikanu. "Jako pětiletý jsem se každý večer modlil k bohu, aby mě proměnil v bělocha." Tento zdánlivě nesplnitelný sen se nakonec stal skutečností, ale Luka to stálo mnoho utrpení.

Když dnes čtyřiačtyřicetiletého Luka Davise potkáte na ulici, ani vás nenapadne, že byl někdy černý. Jedinou připomínkou je malý tmavý flíček, který má na zádech.

Vše začalo, když mu bylo pět let. Na intimních místech se mu objevily bílé tečky. "Vstával jsem dřív, abych se nemusel sprchovat s ostatními, a převlékal jsem se pod peřinou, aby nikdo nespatřil mé tělo," popsal Luke Davis nepříjemné začátky nemoci.

V šesti se mu bílé skvrnky rozšířily na ruce i chodidla a pak po celém těle. Chlapec, který tolik zkusil kvůli černé kůži, se teď navíc musel potýkat s tím, že se ho lidé štítí.

V jedenácti letech ho začala navštěvovat jeho matka. Ta vzala Luka k londýnskému kožnímu specialistovi, který u chlapce diagnostikoval vzácnou nemoc vitiligo způsobující ztrátu pigmentu. Touto nemocí trpí asi 1 % populace a může mít několik příčin. Nejrozšířenější vysvětlení je, že imunitní systém těla začne napadat buňky pigmentu. Přispět mohou ale i genetické dispozice, stres nebo hormonální změny.

Luke Davis se v jedenácti letech od doktorů dozvěděl, že ho neumějí vyléčit, ale že se jeho nemoc nebude dál šířit. To se ovšem mýlili. Když bylo Lukovi 35 let, zesvětlal úplně. "Často když se podívám do zrcadla, jsem šokován tou neznámou tváří, která na mě zírá," říká Luke Davis, který by nejraději vše vrátil a byl opět černochem. "Chci, aby lidé věděli, že ačkoli jsem bílý, stejně jsem černoch."

Během dlouhých let, kdy se mu lidé vyhýbali z obavy, že trpí nějakou nakažlivou chorobou, mu nejvíc pomohla jeho žena Stephanie a také dcery Stacey a Zoe. Obě mají bílou pleť a zrzavé vlasy a jejich otec je za to vděčný. "Od jejich narození děkuji, že nebudou nikdy považovány za druhořadé kvůli barvě kůže," říká hrdý otec, kterému se nakonec manželství rozpadlo, ale své ženě nic nezazlívá. "Bylo to pro mou ženu těžké a před dvěma lety jsme se rozešli. Byli jsme spolu 20 let šťastní, ale kdybyste se jí zeptali, pravděpodobně by vám řekla, že jsme byli v manželství tři: ona, já a má měnící se kůže."

Luke Davis by teď rád našel svého otce v Nigérii a poznal své kořeny. Nebýt rasismu, kvůli kterému tolik trpěl, nikdy by si prý nepřál být bílý a teď svého přání lituje.