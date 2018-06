Z bývalé nezletilé prostitutky fotbalistů je návrhářka a modelka

Deharová pochází z Maroka a titulky bulváru ve Francii zaplnila v roce 2010. Provalily se totiž její aférky se třemi fotbalisty, kteří měli s tenkrát nezletilou dívkou sex.

Bývalá prostitutka teď na týdnu módy v Paříži představila vlastní řadu spodního prádla a sama ho také předváděla. Její lookbook dokonce nafotil návrhář Karl Lagerfeld. "Je to francouzská kurtizána, stejně jako Liane de Pougy nebo Belle Otéro," řekl návrhář, který její dílo pochválil.

Začala jako prostitutka

Když bylo Zahie 16, jejím prvním fotbalistou byl o 12 let starší Franck Ribéry. O rok později měla aféru s o 5 let starším Karimem Benzemou. Jejím klientem byl i Sidney Govou, který je od ní o 14 let starší.

Franck Ribéry Karim Benzema Sidney Govou

Pokud by byl Ribéry, jenž je ženatý a má dvě děti, obviněn, hrozily by mu až tři roky vězení a pokuta v přepočtu 1,1 milionu korun (více zde). Prostituce ve Francii je totiž legální až od 18 let. Podle právníků Ribéry ale nevěděl, že prostitutka je nezletilá.

Po odhalení skandálu se Zahia Deharová chopila šance a stala se modelkou. Objevila se na titulní straně magazínu V nebo italské edice časopisu Vanity Fair.

Zahia Deharová na obálce magazínu V

O svém předchozím životě nechce Deharová moc mluvit, ale fotbalisty brání.

"Milovala jsem je všechny," prohlásila a dodala, že ji obvinění fotbalistů za údajný zločin šokovala. Sama je označila za gentlemany.