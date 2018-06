Každopádně čtyřiačtyřicetiletý Burrell na své kriminalizaci nijak netratí. Pravdivý příběh o jeho působení v nejvyšších dvorských kruzích a o vztazích k někdejší manželce korunního prince Charlese ocenil například ostrovní deník Daily Mirror na částku 500 tisíc eur.



Další, obdobně lukrativní, nabídku dostal z televize. Měl by se stát komentátorem a zároveň hodnotitelem nového soutěžního pořadu nazvaného Co viděl komorník.



Jeho účastníci v něm budou muset prokázat zevrubné znalosti o královské rodině. A to nejen znalosti novinových a časopiseckých článků, které se jí věnovaly, ale také dalších radostných i skandálních událostí, jež jsou s ní spjaty.



Princezna Diana