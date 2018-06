Z brýlaté hvězdičky filmu Myšák Stuart Little vyrostl svalovec

V roce 1999, když se film Myšák Stuart Little točil, bylo Jonathanovi devět let. Už předtím si zahrál po boku Toma Cruise ve filmu Jerry Maguire jako syn Rennée Zellwegerové.

Po úspěšném startu své filmové kariéry se však rozhodl žít jako normální teenager. Vrátil se do školy ve svém rodném městě. Počátkem letošního roku herec přiznal, že si z něj ostatní děti dělaly legraci.

Teď by si už na to patrně netroufly, protože Lipnicki cvičí jiu-jitsu. "Mám modrý pás, téměř fialový," napsal na Twitteru.

Dětská hvězda na sobě pořádně dře a vidět to i na jeho vyrýsované postavě. Po patnácti letech se opět vrátil k hraní a objeví se v novém nezávislém filmu For the Love of Money.

"Jsem připravený vrátit se a pracovat," cituje herce list Daily Mail. "Lidé se mě pořád představují jako pětiletého kluka, takže musím tvrdě makat."