Z bomby na toaletě se vyklubal vibrátor

Po ohlášení nálezu domnělého pekelného stroje byla okamžitě vyklizena nejen příslušná budova, ale také přilehlá část místní čtvrti. Ta byla celá ohrazena, silniční provoz zastaven a torontská radnice i bezpečnostní složky nevěděly, kdy jim hlava stojí.



Z podezřelého předmětu čouhala plastová trubka ovinutá černým drátem a dálkový ovladač. Vyděšená uklízečka si předměty neprohlédla ani zběžně, takže si nevšimla na ovladači nápisu "Swedish erotica".



Na její omluvu je ale třeba upřesnit, že tomuto nápisu nevěnovala pozornost ani policie. Až pyrotechnici jej objevili teprve poté, co "bombu" odvezli do bezpečí.

Obavy z teroristických útoků na americkém kontinentě tak dostávají rozměr, který stojí města a státy značné prostředky. Záchranné služby musejí vyjíždět k obrovskému množství případů, které se pak v konečném důsledku ukáží jako planý poplach.



Podíváme-li se však na věc z hlediska vyděšené lidské psychiky, dostáváme se poněkud na jinou rovinu. "Tyto pocity jsou u lidí na americkém kontinentu pochopitelné, zvlášť, když jsou vybízeni k ostražitosti," řekl ředitel psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích MUDr. Zdeněk Bašný. "Mohou pak vidět podezřelé či nebezpečné předměty i v těch, které jsou neškodné."



Naši občané zatím nijak zvlášť nebezpečí nepociťují. "U nás, v hospitalizační části, jsem zvýšené obavy pacientů nezjistil, přestože pacienti při duševních poruchách obvykle vkládají vnější dění nějakým způsobem do své mysli. Někteří kolegové z ambulantní praxe ale podobné obavy u pacientů zaznamenali. Ovšem především jde o ty osoby, které jsou ke stavům ohrožení a úzkosti náchylné," konstatoval známý český psychiatr.