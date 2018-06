Z Beckhamové bude Eminem v sukních

Listu The Sun Damon sdělil, že bývalá Posh Spice není o nic horší než jakýkoli jiný slavný raper.



"Victoria bude světovou superhvězdou," prorokuje. Zároveň ale přiznává, že před navázáním spolupráce o Beckhamové nikdy neslyšel.



"Nevěděl jsem, kdo to je. Naomi Campbellová mi říkala, že bych se s ní měl sejít. Vysvětlila mi, o koho jde," říká producent.



Victoria, která tráví léto v USA, už prý nazpívala sedm písniček. "Pokoušíme se udělat z popové hvězdy rapovou hvězdu," vysvětluje Dash.



A co na to Eminem? Třicetiletý raper se naopak rozhodl na okamžik odložit svou image zlého chlapce a natočí album klasických milostných písniček. Podle listu Daily Star zanotuje například Moon River od Andyho Williamse nebo Puff The Magic Dragon od Peter, Paul & Mary - prý aby dokázal svou hudební všestrannost.



Ale ono to s tou romantikou zase nebude tak horké, protože úspěšný muzikant hodlá skladby přece jen trochu vylepšit pořádnými rapovými pasážemi. Podle zdroje z nahrávacího studia jde o výrazný posun v Eminemově kariéře, kdy se chce zároveň držet svých kořenů a zároveň se vrhnout na střední proud.



"Chce, aby ho lidé brali vážně jako zpěváka i jako herce. A díky zisku Oscara za písničku k filmu 8 Mile si dodal odvahy k tomu, aby svůj hudební styl změnil."

