Z Beckhama se stal umolousaný kovboj

Beckham je v reklamě na pepsi oblečen do umolousaného koženého kabátu, dlouhého až ke kotníkům. Ani legendární Clint Eastwood by mu neměl co vytknout... Pouze písmena na zádech kabátu připomínají, že jde opravdu o světoznámého anglického fotbalového kanonýra.

Ve sportu nastupuje zpočátku sám proti hvězdám bílého baletu - Realu Madrid. Pak se přidávají jeho týmoví kolegové Ryan Giggs, Fabien Barthez a Paul Scholes a s jejich pomocí kovboj Beckham kope proti Raulovi, Robertu Carlosovi a Zinedinovi Zidanovi. O to větší bude jistě žízeň a chuť miliónů diváků na celém světě...