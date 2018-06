Za co u Kate Middletonové může šikovný fotograf a auto s podlahou proklatě nízko (plus efekt zvaný "co se dá vyhrnout, vyhrne se"), za to u Jordan může živelná touha po divokém večírku, pití a efekt zvaný "co se dá vystrčit, vystrčí se".

Ostatně posuďte sami. Zatímco Kate Middletonová se netváří úplně šťastně, Jordan pozornost fotografů vyloženě dělá radost.