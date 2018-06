Yvonne Přenosilovou uchvátila Jižní Afrika

Jinou dovolenou neplánujete?

"Teď ne. Už před časem jsem přišla na to, že nejlepší dovolená je mimo sezónu, to znamená na jaře nebo naopak na podzim či v zimě. Dřív jsem v zimě jezdila do teplých krajin se synem, ale od té doby, co je v pracovním procesu, nemá už tolik volných dní. Letos na podzim se chystám k moři s kolegyní Kamilou Moučkovou. Nejspíš pojedeme na Ischii, do nějakého malého hotýlku. Poradil nám to Karel Gott, který tam byl už několikrát."

A jaká byla vaše nejhezčí dovolená?

"Předloni jsem byla v Jižní Africe a uchvátilo mě to. Je to nádherná země a vůbec se nedivím, že tam žije tolik našich krajanů. Moc se mi tam líbilo a měla jsem tam jeden neuvěřitelný zážitek. Přišla tam za mnou paní, která mi představila svou dceru. Vyprávěla mi, že před lety byla v nemocnici a čekala na interrupci. Z rádia se v tu chvíli ozvala píseň Roň slzy. Paní to tak dojalo, že se rozhodla na interrupci nejít. Tuhle dceru bych bez vás neměla, řekla mi a dodala, že 2. července bude dcera mít narozeniny. Užasla jsem, protože ve stejný den je mám i já."

Takže jste nedávno narozeniny slavila. Jaké byly?

"Úžasné. Mám je totiž ve stejný den jako můj kamarád Waldemar Matuška. Vždycky jsme je slavili společně, ale pak nás emigrace odvedla do různých koutů světa a mohli jsme navázat na tradici společných oslav až nedávno. Tentokrát byly oslavy zvlášť bouřlivé, protože Waldemar s Olinkou slavili zároveň stříbrnou svatbu. Waldemar je totiž lišák, aby se mu nestalo, že by někdy na výročí svatby zapomněl, ženil se na své narozeniny. Pozorovala jsem Waldemara s Olinkou a říkala jsem si, jak je krásné, když se potkají ti správní lidé, kteří k sobě patří. Jak je krásné, když se i po letech mají rádi. Když byl před časem Waldemar těžce nemocný, Olinka u něho seděla ve dne v noci a lékaři říkali, že právě ona ho z nemoci dostala. Vážně jim to moc přeji a jsem šťastná, že něco takového existuje."