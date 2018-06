Yvettu Blanarovičovou chválili

Už tenkrát však sklidila kladnou kritiku. Režisér seriálu Jiří Adamec jí poslal esemesku, že "to zahrála pěkně".

Její Zuzana je trochu tajemná a hodně tvárná. Mění se až do posledního dílu. Tím vším se liší od předchozích rolí, které Blanarovičová před kamerou ztvárnila. Většinou také šlo o komediální postavy. Zuzana je jí navíc osobně blízká. "Dotýká se věcí, jako jsou dětské domovy a kojenecké ústavy, o nichž přemýšlím v soukromí i já," říká herečka.

Yveta Blanarovičová právě založila fond Fantazie, který bude podporovat vzdělávání opuštěných a handicapovaných dětí. A při té příležitosti uspořádá charitativní koncerty.

První se uskuteční 9. prosince v Sazka Areně. Doprovázet ji při něm bude skupina složená z muzikantů různých národností. Od Romů přes Turky až po Izraelce. Seznámila se s nimi prostřednictvím Antonína Gondolána, s nímž v srpnu vystupovala v Bruselu u příležitosti Dne květin. Vůdčími postavami hudební části projektu jsou kytarista Marek Pilo a houslista Marek Balog. "Jsem šťastná, že jsem se s nimi mohla poznat a stát na jednom jevišti," říká Blanarovičová. "Náš koncert je také namířený proti xenofobii a rasismu," tvrdí. Dodává, že muzikanti nemají rádi, když se o nich mluví jako o Romech "Oni se cítí být Cikány. Vidí v tom rozdíl. Říkají, že Romové jsou tu od toho, aby polemizovali nad svým postavením ve společnosti, kdežto Cikáni se snaží být normálními lidmi a tyhle problémy neřeší."

Poslední léta ji publikum vnímalo spíš jako zpěvačku. Jí to však nevadí. "Hlavně, aby moje práce nezůstala bez odezvy," říká. Momentálně hraje v pražském Divadle Na Fidlovačce v Malovaném na skle a v Carmen a v Miléniu zkouší muzikál Cats. Měla by ztvárnit Grizabellu, starou kočku, která dostane šanci prožít si svůj život znovu. "Režisér Juraj Deák mě čtyři hodiny nutil do stáří," říká o zkouškách. "To bylo samé: Stop! Zpomal! Musí ti zestárnout oči, těkáš jimi moc živě... Pak zase: A ruka se ti moc klepe... Spousty hodin jsme pracovali na tom, aby to nevypadalo přehnaně nebo uměle, a po celou tu dobu jsem za sebou musela táhnout jednu nohu a mít vychýlenou páteř," hudruje, ale na premiéru se už těší.

V osobním životě musela leckteré plány pozměnit. "Měli jsme s přítelem na 9. září naplánovanou svatbu, ale museli jsme ji z rodinných důvodů posunout," přiznává. Káthmándú, kde ji chtěla mít původně, už zavrhla, protože tam vyhlásili stanné právo. A protože zanedlouho bude v Čechách špatné počasí a ona nechce, aby jí na svatbě "nebe plakalo", zřejmě si ji nechá až na jaro. "Nechci kolem toho ale žádnou šarádu, takže se možná vezmeme tajně," uvažuje Blanarovičová.