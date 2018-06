Prababička Simonová opět ve společnosti: Nevěděla jsem, co na sebe

Zpěvačka Yvetta Simonová (85) se nedávno stala prababičkou. Málokdo by to ale do vitální, energické a elegantní dámy řekl. Simonová dorazila na křest CD Milana Drobného a prozradila, že měla problém s výběrem oblečení.