Yvetta Blanarovičová utekla z konzervatoře

Ani ne po tři čtvrtě roce studií podala mladá studentka tajně přihlášku na Státní konzervatoř v Praze. "V podstatě jsem utekla. Když nás načapali jamovat někde v baru, bylo to na vyhazov. Pak mě nutili hrát modernu, a já chtěla dělat barokní hudbu, Mozart či Bach, to je to, co mě bavilo a dodnes baví. Prostě tam nezvládli moji živelnost a já se uzavřela jako baňka," vzpomíná Blanarovičová.

Podobnou chybu rozhodně nechce udělat na internátní střední škole - konzervatoři - European Music College, určené pro talentované děti z dětských domovů a děti ze sociálně slabých rodin, kterou se rozhodla vybudovat na zámku v Dolních Beřkovicích. Na jeho rekonstrukci teď shání finanční prostředky prostřednictvím občanského sdružení La Sophia.

"Každé dítě by si tady samozřejmě mělo projít klasikou, ale musí se mu dát šance, aby si našlo svoji cestu. A od toho budou jednotliví profesoři a šéfové oddělení, zvlášť ti živočišní. Jiřina Bohdalová nebo Viktor Preiss živočišní rozhodně jsou."



Yvetta Blanarovičová otevírá vlastní konzervatoř

Konzervatoř by se měla otevřít v září 2011 a Blanarovičová, která se charitě věnuje více než devět let, bude dělat všechno pro to, aby byl tento termín dodržen. "Záleží to na financích, a proto je potřeba o tomto projektu mluvit. A tak o něm mluvím a telefonuju všem, že potřebuju pomoct. Oslovila jsem takhle třeba Michala Fleischmanna, ředitele Frekvence 1 a Evropy 2, nebo Jiřího Balvína, ředitele hudební televize Óčko.

Projektu by měl pomoci také Festival La Sophia, který se bude konat 28. září v Dolních Beřkovicích. Výtěžek festivalu, na němž vystoupí Jiřina Bohdalová, Viktor Preiss, Gipsy.cz, Janek Ledecký, Šárka Vaňková nebo děti z dětských domovů a který by se měl stát tradicí svatováclavských benefičních festivalů, půjde na občanské sdružení La Sophia.