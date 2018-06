MÓDNÍ MASÁŽ: Blanarovičová šperkuje kožešinou, náramky nesundává

"Šaty, které mám už dlouho, jsem vybírala velmi rychle, protože jsem přišla ze schůzky a na oblékání a líčení jsem měla pouhých čtyřicet minut," prozrazuje Yvetta Blanarovičová, jak se do společnosti oblékla naposledy.

"Nikdy si s tím nedělám hlavu, ale považuji za slušnost vybrat něco, co se k dané akci hodí. Protože šaty mám hodně dlouho, snažila jsem se je vyšperkovat kožešinou. Model je laděn tak, aby to bylo něco napůl mezi zábavou a elegancí," dodává.

Nejvíc prý utrácí za boty. Kvalita je pro ni prioritou. "Kozačky miluju, boty mi všeobecně vydrží poměrně dlouho, stejně jako kabelky, ale boty jsou věc, které se věnuji nejčastěji ze svého šatníku."

Velké množství doplňků ale u herečky nečekejte. Zvláště u náramků je velmi konzervativní.



"Doplňků moc nemívám, mám jen náramky, které mě provázejí jako talismany. Kříž tak nosí i Mata Hari, kterou hraji v Divadle Broadway. Pak mám talisman pro štěstí. Na levé ruce mám taky jeden náramek ze svých cest, jsou to pro mě posvátné věci, které nesundávám. Náušnice měním, ale to, co mám na rukou, nikdy," uzavřela Yvetta Blanarovičová.

Líbí se vám styl Yvetty Blanarovičové?