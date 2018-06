Yves Saint Laurent končí

Ve čtvrtek se nenávratně uzavře jeho módní salon na pařížské avenue Marceau, kde se do poslední chvíle dokončovalo množství objednávek. S těmi se roztrhl pytel poté, co slavný návrhář oznámil letos v lednu, že končí.

Jeho poslední módní přehlídku v pařížském Centre Pompidou tehdy navštívilo na dva tisíce hostů a další tisíce lidí vše sledovaly na obřích televizních obrazovkách. Někteří z návštěvníků atmosféru tehdy připodobňovali národnímu pohřbu.

Důvody svého odchodu Saint Laurent přesně nevysvětlil, uvedl pouze, že v uplynulých několika letech musel bojovat s podlomeným zdravím a depresí. Jednu sezonu dokonce kolovaly zvěsti, že už je po smrti. Nicméně i přes své problémy dokázal dodávat módnímu světu stále nové podněty.

Vždy to vypadalo, že instinktivně ví, co chce žena nosit, a bez velké námahy se trefoval do černého. "Po celou tu dobu jsem věřil, že móda není jenom o tom udělat ženu krásnou, ale o tom dát ženám důvěru, uklidnit je," uvedl sám na své poslední tiskové konferenci.

Jako první například oblékl ženě mužský smoking a kalhotový kostým a jeho rukopis nesou i oblečení typu safari, která díky němu v módě zdomácněla.

Jeho cesta ke slávě začala v roce 1953, kdy si ho všiml ředitel módního časopisu Vogue. O osm let později si Yves Laurent založil vlastní návrhářskou dílnu. To, co z něj učinilo legendu, byl mimo jiné i jemný smysl pro barvy.

Dokázal namíchat dohromady odstíny tyrkysové, žluté a smaragdově zelené, královské modré, světle fialové či nejvíce šokující růžové tak, že se nikdy nebily. Klienti sedící na módních přehlídkách v prvních řadách pak jenom lapali po dechu.

Ani po odchodu velkého zakladatele značka Yves Saint Laurent ze světa módy zcela nezmizí. I nadále bude pokračovat její prodejní odnož modelové konfekce, doplňků a kosmetiky pod názvem Yves Saint Laurent Rive Gauche, kterou umělecky vede americký návrhář Tom Ford.