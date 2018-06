Yves Saint Laurent končí

Yves Saint Laurent neuvedl přesný důvod svého odchodu ze světa půvabných žen, jejichž krásu se celý život snažil svou tvorbou ještě umocňovat. Řekl jen, že už léta bojuje s nemocí a s depresemi. Pravděpodobně to bude hlavní důvod jeho rozhodnutí, shodují se odborníci. Je o něm totiž všeobecně známo, že na jeho duševním zdraví se v mládí velmi podepsala vojenská povinnost a posléze bohatá drogová minulost.

Poslední přehlídka slavného návrháře "haute couture", který proslavil dámský kalhotový oblek se smokingovým sakem a přišel s odvážnou průhlednou blůzou, se uskuteční 22. ledna.



Saint-Laurent na své tiskové konferenci poděkoval všem, kteří mu věřili a díky nimž byl s to vybudovat salón Yves Saint-Laurent a mohl pracovat jako umělec.

Soukromý život jednoho z nejvlivnějších diktátorů dámské módy na světě, francouzského módního návrháře Yvese Saint Laurenta, byl velmi bouřlivý. Nejenže je homosexuál, ale údajně i člověk propadlý drogám a všemu, co s tím souvisí. Tvrdí to alespoň nyní v Paříži vydaná životopisná kniha nazvaná prostě Yves Saint Laurent. Její autorkou je novinářka britského listu The Financial Times Alice Rawsthornová, jež byla zpravodajkou deníku v Paříži v letech 1991 - 1994.



Kniha zařazuje Saint Laurenta do historické módní perspektivy a uvádí přitom intimní detaily o manekýnech, jimž se sexuálně věnoval. Autorka líčí jeho milostný vztah k opernímu magnátu Pierru Bergovi, který mu od nuzných začátků pomohl k mnohamilionovým obchodům. Saint Laurent podle knihy prý "něco měl" i s dalšími muži, například se známým tanečníkem ruského původu Rudolfem Nurejevem. Saint Laurent, který se narodil v roce 1936, byl diktátorem módy od roku 1962 do konce 80.let. I nyní má však jeho jméno skvělý zvuk a jeho značka se dobře prodává.