Yves Saint Laurent definitivně skončil

Jeho druhé, o poznání skromnější a intimnější loučení se ovšem neobešlo bez pozornosti francouzského tisku. "Na shledanou a díky, Yves Saint Laurente," hlásá dnes například francouzský deník Le Parisien.

Jeho cesta ke slávě začala v roce 1953, kdy si ho všiml ředitel módního časopisu Vogue. Prvním velkým úspěchem byla kolekce pro módní dům Dior v roce 1958. "Saint Laurent zachránil Paříž," vykřikovali do světa pouliční prodejci novin. Tehdy bylo tomuto potomku francouzské rodiny z Alžírska 21 let.

O tři roky později si zakládá vlastní návrhářskou dílnu. Saint Laurent, který se narodil v roce 1936, byl diktátorem módy od roku 1962 do konce 80.let

A co zněj udělalo legendu?

- Jemný smysl pro barvy. Dokázal namíchat dohromady odstíny tyrkysové, žluté a smaragdově zelené, královské modré, světle fialové či nejvíce šokující růžové tak, že se nikdy nebily.

- Modely s motivy malířských velikánů, jako byli Mondrian či Picasso.

- Jako první oblékl ženě smoking a kalhotový kostým.

- Jeho rukopis nese i oblečení typu safari, které díky YSL v módě zdomácnělo.

- Kratičké sukně a odvážné výstřihy.



- Kalhotové kostýmy či návrhy inspirované ruským folklorem.

- Jeho jméno nese řada parfémů a další kosmetika.



Důvody svého odchodu Saint Laurent přesně nevysvětlil, uvedl pouze, že v uplynulých několika letech musel bojovat s podlomeným zdravím a depresí. Jednu sezonu dokonce kolovaly zvěsti, že už je po smrti. Nicméně i přes své problémy dokázal dodávat módnímu světu stále nové podněty.

"Rozhodl jsem se říci sbohem řemeslu, které jsem tak miloval."

Jeho poslední módní přehlídku v pařížském Centre Pompidou v lednu tohoto roku navštívilo na dva tisíce hostů a další tisíce lidí vše sledovaly na obřích televizních obrazovkách. Někteří z návštěvníků atmosféru tehdy připodobňovali národnímu pohřbu.

"Skutečně osvobodil ženská těla," uvedla Danielle Mazingaurdová z listu Madame Figaro. Saint Laurentův kolega Jean Paul Gaultier označil jeho krok za "odchod mýtu" a Saint Laurenta za "Gretu Garbo, která odchází".

Značka YSL ale ze světa módy ještě nezmizí. I nadále pokračuje její prodejní odnož modelové konfekce, doplňků a kosmetiky pod názvem Yves Saint Laurent Rive Gauche, kterou umělecky vede americký návrhář Tom Ford. Teď, po 45 letech, odchází Yves Laurent z módní scény.

Zároveň se objevily zprávy, že ztráty společnosti YSL Couture byly v posledních dvou letech dvakrát vyšší než její příjmy a pohybovaly se ve výši milionů eur ročně. Tyto ztráty hradil miliardář François Pinault, který vlastní práva na Saint Laurentovo jméno. Před rokem návrhář v televizi zaútočil na jeho "tyranii".



Soukromý život jednoho z nejvlivnějších diktátorů dámské módy na světě, francouzského módního návrháře Yvese Saint Laurenta, byl velmi bouřlivý. Nejenže je homosexuál, ale údajně i člověk propadlý drogám a všemu, co s tím souvisí. Tvrdí to alespoň v Paříži vydaná životopisná kniha nazvaná prostě Yves Saint Laurent. Její autorkou je novinářka britského listu The Financial Times Alice Rawsthornová, jež byla zpravodajkou deníku v Paříži v letech 1991 - 1994.

Kniha zařazuje Saint Laurenta do historické módní perspektivy a uvádí přitom intimní detaily o manekýnech, jimž se sexuálně věnoval. Autorka líčí jeho milostný vztah k opernímu magnátu Pierru Bergovi, který mu od nuzných začátků pomohl k mnohamilionovým obchodům. Saint Laurent podle knihy prý "něco měl" i s dalšími muži, například se známým tanečníkem ruského původu Rudolfem Nurejevem.