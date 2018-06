YSL přišel se skandální vůní

V kontroverzní reklamě na parfém Paris líbá manželka milence visícího z helikoptéry. Svou první módní kolekci předvedl YSL už 29. ledna 1962.

Nositel titulu Rytíř čestné legie, který je od roku 1983 zapsán i v Laroussově slovníku, však umí navrhovat nejen krásné šaty a divadelní kostýmy. Stejně dobře dělá i parfémy. A s nimi skandály."Je to duševní znečištění a škodlivé poselství čínské mládeži" - tak brojili čínští ochránci morálky proti Opiu. Šokující název si tichý a zakřiknutý YSL dovolil použít v sedmdesátých letech, kdy světem otřásaly aféry s drogami. V Číně, kam parfém dorazil samozřejmě s velkým zpožděním, se rozhodli proti "kapitalistickému a koloniálnímu vlivu zatíženému zlem" rázně zakročit. Proti nejprodávanějšími parfému na světě vystupovali dokonce nejvyšší čínské politické špičky. Zakázali ho.Poprvé Opium, orientální, smyslný a provokující parfém (jeho vůně skutečně připomíná známou drogu) musel v Číně z obchodů zmizet v roce 1996. Potichu se ovšem vrátil - a tak ho letos zakázali prodávat znovu. Tentokrát našli čínští moralisté nový důvod - název evokuje úpadek Číny způsobený opiovými látkami.Ovšem Yves Saint Laurent měl zkušenost se skandály už dávno předtím. Pánskou vůni - YSL pour homme - doprovázela reklamní fotografie, která ve své době šokovala puritánskou veřejnost - akt samotného YSL.S názvy svých vůní ovšem naráží tvůrce často. Nejdříve pohoršil Pařížany, když si dovolil dát parfému jméno Paris, pak pohoršil celou Francii. Aby zdůraznil, že jde o oslavu města nad Seinou, byl natočena nová reklama. Jenže! Místo pokorně nudného klipu oslavujícího město či vůni líbá ve snímku manželka svého milence na vrcholu Eiffelovky (ten visel z helikoptéry), zatímco manžel se kochá výhledem na krásu města.A aby toho nebylo dost, tak Laurent doslova rozzuřil francouzské vinaře, když dal parfému jméno Champagne. Uzávěr v podobě typické zátky a jméno perlivého moku přivedlo YSL až do soudní síně. Soud zakázal prodávat parfém ve Francii a Švýcarsku, ale to vinařům z kraje Champagne nestačilo. V roce 1977 se zákaz rozšířil na zbytek světa a parfém dostal nové jméno - Yvresse.Přesto má Francie a celý svět vlastně štěstí. Kdyby žil YSL u nás, voněl by se svět třeba "Perníkem", "Pivem" nebo "Olovem".