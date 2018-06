Youtuber Kovy přiznal, že je gay. Nechtěl jsem o tom točit video, říká

„To video by asi bylo virální. Viděla by ho spousta lidí, kteří mě v životě neviděli. Mysleli by si, že se snažím být zajímavý tím, že to dávám do videa. Možná někdy natočím trochu víc podrobností, které se nevešly do knížky. Ale určitě s nějakým časovým odstupem. Hrotit to teď by nebylo úplně chytrý,“ řekl youtuber na Óčku.

Kovy, který má více než 630 tisíc odběratelů a letos opět vyhrál v anketě Czech Blog Awards titul Videobloger roku, o své sexuální orientaci řekl kamarádům, když se ho na to zeptali. Pak to oznámil rodičům, kteří to prý vzali úplně v pohodě a teď s tím obeznámil v knížce i své fanoušky.

„Spousta lidí asi byla překvapená. Pak mi přišla spousta reakcí, že to věděli, nebo že si to minimálně mysleli. Drtivá většina byla taková, že to všechno je v pohodě, podporovali mě. Na druhou stranu nezanedbatelné množství reakcí bylo takových, že bych měl umřít. S tím jsem ale tak nějak počítal. Ta pozitivní vlna je mnohem větší, v člověku ovšem trošku víc rezonují ty negativní věci,“ dodal.



Karel Kovář pochází z Pardubic. Aktuálně studuje marketing a PR na Univerzitě Karlově v Praze. Na YouTube začínal pod přezdívkou Gameballcz, točil vlogy o hraní počítačových her (takzvaná let’s play videa).

V současnosti připravuje zábavná videa, natáčí o cestování a aktuálním dění. Jako jeden z mála vytváří ke svým videím scénáře a kriticky i nadšeně se vyjadřuje k nejrůznějším tématům jako je YouTube, Snapchat, Facebook, ale i politika. Mimo jiné své fanoušky baví parodiemi na televizní pořady, na paškál si vzal třeba pořad S Halinou v kuchyni. Zabývá se i tematikou, které se jiní youtubeři spíš vyhýbají, třeba českou politikou.